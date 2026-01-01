Анимационный фильм о Джоне Уике с Киану Ривзом расскажет легенду, о которой все слышали, но никто ее не видел

Студия Lionsgate официально одобрила проект 5 ноября 2026 года и подтвердила, что Киану Ривз, ставший лицом франшизы 12 лет назад, озвучит своего героя в новом проекте и выступит одним из его продюсеров. Приквел пока не получил названия и даты премьеры. Режиссером выбран Шеннон Тиндл, работавший над анимационными проектами "Кубо. Легенда о самурае" (Kubo and the Two Strings, 2016) и "Ультрамен: Восхождение" (Ultraman: Rising, 2024).

Сюжет фильма: эпическое побоище ради любви и свободы

История разворачивается за пять лет до событий фильма 2014 года, когда овдовевший киллер вновь оказался втянут в темные глубины криминального мира после недолгой передышки. По сюжету Джон, заработавший репутацию грозного и безжалостного убийцы, вращается в криминальном мире, подчиняющемся Высшему столу. Это влиятельный совет, который регулирует жизнь международного сообщества наемных убийц.

В какой-то момент герой влюбляется в женщину по имени Хелен (в некоторых переводах – Элена) и решает оставить прошлое позади. Он встречается с главой Русского преступного синдиката Вигго Тарасовым, и тот предлагает ему свободу в обмен на выполнение той самой невыполнимой задачи. Уик должен за одну ночь уничтожить всех главных соперников Тарасова. Впоследствии эта бойня принесла киллеру репутацию легенды.

Анимация открывает для франшизы новые возможности: постановщики смогут выйти за рамки физических ограничений съемок с живыми актерами и создать масштабные фантастические боевые сцены. Lionsgate обещала сохранить характерную для франшизы зрелищную хореографию и ориентироваться на взрослую аудиторию.

Проект впервые анонсировали в апреле 2025 года на выставке CinemaCon. Тогда предполагалось, что сценарий напишет Ванесса Тейлор ("Форма воды", The Shape of Water, 2017), однако к моменту, когда проект "дозрел", сценаристами стали Райан и Каз Фирпо. Братья‑сценаристы известны по работе над фильмом "Вечные" (Eternals, 2021) в киновселенной Marvel.

Печальная и суровая история Джона Уика

Продолжение истории о недолгой счастливой жизни героя, за которым в криминальном мире закрепилось странноватое прозвище Баба-Яга, давно известно по первому фильму. Оставив ремесло наемного убийцы, Уик живет обычной жизнью с женой Хелен, но она умирает от болезни. Единственным утешением вдовца становится щенок по кличке Дейзи – последний подарок любимой.

Спустя всего неделю после смерти Хелен Уик сталкивается с бандитами, которые убивают собаку и угоняют его автомобиль. Джон возвращается в преступный мир и становится в нем фигурой, чье имя внушает страх даже мафиози высшего эшелона. Характерная самурайская особенность образа Уика – соединение предельной жестокости и почти старомодного благородства: он ценит верность, помнит долги, соблюдает правила и не стремится к насилию ради удовольствия.

Герой логично вписывается в тщательно продуманную криминальную мифологию франшизы. Убийцы в этом мире существуют не как разрозненные преступники, а как участники сложного сообщества со своими законами, ритуалами и иерархией. В нем есть нейтральные отели "Континенталь", где запрещено проливать кровь, золотые монеты в качестве особой валюты, древние правила, кровные клятвы и, конечно, Высший стол.

Все фильмы и сериалы о Джоне Уике

"Джон Уик" (John Wick, 2014). Первый фильм знакомит зрителя с бывшим киллером, которого обстоятельства заставляют вернуться к прежней профессии. Картина Чада Стахелски стала неожиданным хитом благодаря энергичной постановке боев, выразительной визуальной стилистике и необычному для боевика вниманию к деталям.

"Джон Уик 2" (John Wick: Chapter 2, 2017). Прошлое не отпускает героя: старый кровный долг вынуждает его выполнить новое задание. История расширяет географию и мифологию франшизы, знакомит зрителей с международной системой киллеров и показывает, насколько далеко простирается власть Высшего стола.

"Джон Уик 3: Парабеллум" (John Wick: Chapter 3 – Parabellum, 2019). После нарушения одного из главных правил сообщества Уик становится изгоем, за голову которого назначена огромная награда. На него охотятся профессиональные убийцы со всего мира. Фильм превращает историю в масштабную гонку на выживание и еще сильнее развивает фирменную боевую хореографию.

"Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4, 2023). Самая масштабная на тот момент часть серии отправляет героя в разные страны, от Японии до Франции. Уик пытается найти способ окончательно освободиться от власти Высшего стола. В картине снялись Донни Йен, Билл Скарсгард, Иэн Макшейн, Лоренс Фишберн и Хироюки Санада. Фильм стал крупнейшим кассовым успехом основной серии.

"Балерина" (From the World of John Wick: Ballerina, 2025). Первый полнометражный спин-офф посвящен Еве Макарро – девушке, воспитанной в той же криминальной среде, что и Джон. В исполнении Аны де Армас она отправляется мстить за гибель отца. Действие разворачивается между событиями третьей и четвертой частей; Киану Ривз также появляется в фильме в роли Уика.

"Континенталь" (The Continental: From the World of John Wick, 2023). Трехсерийный приквел переносит действие в Нью-Йорк 1970-х и рассказывает о молодом Уинстоне Скотте, будущем управляющем знаменитого отеля для убийц. Главную роль исполнил Колин Вуделл, в сериале также снялся Мел Гибсон. Это не история Джона Уика, а расширение вселенной через одного из ее ключевых персонажей.

Lionsgate также объявляла о пятой части основной серии и отдельном фильме о киллере Каине, которого играет Донни Йен. Съемки начались летом 2026 года в Будапеште и Гонконге.

Джон Уик в видеоиграх

Аватар киллера можно примерить на себя в нескольких компьютерных играх:

John Wick Chronicles (2017) – игра для виртуальной реальности, в которой игроку предлагалось самому оказаться в роли легендарного убийцы и пройти серию боевых эпизодов от первого лица. Проект был рассчитан прежде всего на владельцев VR-оборудования.

John Wick Hex (2019) – самостоятельная тактическая игра, созданная студией Bithell Games. Ее часто описывают как "шахматы с постановкой боев": игрок планирует перемещения, выстрелы, уклонения и перезарядку, учитывая время и последствия каждого действия. В отличие от обычного шутера, здесь важны не скорость нажатия кнопок, а расчет и последовательность решений. История рассказывает о попытке Уика спасти Уинстона и Харона от нового противника. В озвучке участвовали Иэн Макшейн и Лэнс Реддик, вернувшиеся к своим экранным ролям, а также Трой Бейкер.

Payday 2 (2014) – Джон Уик появился в игре в качестве дополнительного игрового персонажа. В специальный набор вошли его образ, оружие и умение обращаться с двумя пистолетами одновременно. Это было одно из первых крупных игровых пересечений франшизы с миром видеоигр.

Fortnite – в 2019 году в популярной онлайн-игре появился образ (скин) Джона Уика, а также временный режим Wick’s Bounty, посвященный охоте за головами. Облик персонажа можно было приобрести в классическом и "потрепанном в бою" вариантах.

В неопределенном будущем любителей франшизы ждет новая полноценная игра о Джоне Уике для приставки PlayStation 5. Компания Saber Interactive объявила о ее разработке в феврале 2026 года. Проект создается при участии Lionsgate, Чада Стахелски и Киану Ривза.

Это будет оригинальная история внутри временной линии франшизы. Разработчики обещают фирменную стрельбу, кинематографичную камеру, автомобильные погони и узнаваемую неонуарную атмосферу фильмов. На официальном сайте игра пока обозначена как Untitled John Wick Game.

Кто такой Киану Ривз, и как Джон Уик пришел на смену Нео

Киану Чарльз Ривз родился 2 сентября 1964 года в Бейруте, Ливан, и провел детство преимущественно в канадском Торонто. Его мать работала в индустрии развлечений, а отец был геологом. В юности Ривз увлекался хоккеем и даже присматривался к спортивной карьере, но в итоге выбрал актерскую профессию.

Первые заметные роли Ривз получил в 1980-х. Широкую известность ему принесла комедия "Невероятные приключения Билла и Теда" (Bill & Ted's Excellent Adventure, 1989), в которой он сыграл школьника, путешествующего во времени. Затем последовали драматические и криминальные картины, в том числе "Мой личный штат Айдахо" (My Own Private Idaho, 1991) Гаса Ван Сента, "На гребне волны" (Point Break, 1991) и "Дракула" (Bram Stoker's Dracula, 1992) Фрэнсиса Форда Копполы.

В 1994 году вышел успешный боевик "Скорость" (Speed), но мирового масштаба слава Ривза достигла в конце десятилетия благодаря "Матрице" (The Matrix, 1999). Роль Нео, человека, обнаруживающего, что привычная реальность является искусственной симуляцией, превратила актера в символ научно-фантастического кино рубежа веков. Он вернулся к этому персонажу в трех полнометражных продолжениях.

В фильмографию Ривза также входят "Адвокат дьявола" (The Devil's Advocate, 1997), "Константин: Повелитель тьмы" (Constantine, 2005), "Короли улиц" (Street Kings, 2008), "День, когда Земля остановилась" (The Day the Earth Stood Still, 2008) и "47 ронинов" (47 Ronin, 2013). Ривз попробовал себя и в режиссуре: в 2013 году он поставил фильм о боевых искусствах "Мастер тай-цзи" (Man of Tai Chi).

Джон Уик – единственная роль Ривза, сопоставимая с Нео из "Матрицы". Он стал одним из важнейших образов зрелого периода карьеры актера. Этот персонаж заново определил место исполнителя в жанре экшена, сделав его лицом новой самостоятельной кинематографической вселенной.

Ривз серьезно участвовал в подготовке к боевым сценам, освоении оружия и физических техник. Его персонаж стал узнаваем не только благодаря внешности и сдержанной манере игры, но и благодаря особому стилю движения: экономному, точному и почти без лишних жестов.