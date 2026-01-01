Disney+ и Square Enix анонсировали аниме-сериал по Kingdom Hearts

Стриминговый сервис Disney+ и телеканал Disney Channel объявили о запуске в производство аниме-сериала по мотивам культовой серии, созданной при участии Тэцуи Номуры и компании Square Enix. Об этом пишет Variety.

Согласно официальному описанию Disney, проект пока фигурирует под рабочим названием Kingdom Hearts и задуман как переосмысление легендарного приключения с совершенно новой сюжетной линией, укрепляющей лор франшизы и в то же время сохраняющей уважение к героям, покорившим сердца миллионов поклонников по всему миру.

Иными словами, речь идет не о буквальной экранизации игр, а об оригинальном повествовании, вписанном в знакомую мифологию путешествий между мирами Disney и Square Enix.

Франшиза Kingdom Hearts стартовала в 2002 году, объединив диснеевских персонажей с героями серии Final Fantasy и новыми персонажами, созданными Номурой. Общее мировое распространение игр превысило 35 млн копий.

Пока деталей немного: показан первый кадр, на котором, судя по всему, изображен Сора с его клинком-ключом. Дата премьеры аниме не объявлена.

О чем франшиза Kingdom Hearts

Kingdom Hearts – это история о том, как японская метафизика столкнулась с американской анимацией, породив одну из самых сложных вселенных в игровой индустрии.

Вселенная состоит из десятков изолированных миров-островков. Каждый мир – это отдельная сказка (например, Аграба из "Аладдина" или Олимп из "Геркулеса"), которая живет по своим законам.

В нормальном состоянии эти миры разделены невидимыми барьерами, чтобы их обитатели не знали о существовании друг друга. Однако в каждом мире есть "замочная скважина", ведущая к его сердцу. Если тьма добирается до нее, мир погибает.

Главные конфликтующие силы:

Бессердечные (Heartless). Живые сгустки чистой тьмы. Это бывшие сердца людей, которые поддались зависти, злости или страху. Они лишены разума, подчиняются инстинктам и ищут чужие сердца, чтобы поглотить их и размножиться.

Несуществующие (Nobodies). Если человек с сильной волей теряет сердце и становится Бессердечным, его пустая телесная оболочка не умирает, а превращается в Несуществующего. Они разумны, но лишены эмоций, из-за чего страдают и пытаются вернуть себе душу. Самые сильные из них объединились в Организацию XIII – главный синдикат антагонистов серии.

Центральный элемент лора – клинок-ключ (Keyblade). Это не просто меч, а древний мистический инструмент, который сам выбирает себе хозяина по силе его сердца. Он способен открывать любые замки, запечатывать сердца миров от тьмы, а главное – освобождать человеческие сердца, запертые внутри Бессердечных.