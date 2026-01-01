Харриганы выходят на тропу войны в трейлере второго сезона "Гангстерленда" с Томом Харди

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История одного решалы: что такое "Гангстерленд"

История строится вокруг двух лондонских криминальных семей – Харриганов и Стивенсонов. Главный герой, Гарри Да Суза, работает на Харриганов и выполняет наиболее опасные поручения семьи. Постепенно он оказывается втянут в масштабное противостояние, где личные отношения, бизнес и криминальные интересы оказываются неразделимы.

Первый сезон "Гангстерленда" вышел 30 марта 2025 года, он состоит из 10 эпизодов. Сериал создан Ронаном Беннеттом. Гай Ричи выступает исполнительным продюсером и срежиссировал ряд эпизодов. Производством занимаются Paramount Television Studios и 101 Studios.

Что происходит в новом сезоне

В центре истории по-прежнему находится Гарри Да Суза в исполнении Тома Харди. Пирс Броснан возвращается к роли Конрада Харригана, главы семьи, а Хелен Миррен – к роли его жены Мэйв.

После событий первого сезона криминальная империя семьи оказывается под еще большим давлением: внутренние отношения обостряются, появляются новые угрозы. Конрад начинает терять хватку, и его необдуманные решения толкают семейство к пропасти. Даже наследник Кевин оказывается в оппозиции к отцу.

В официальном описании сказано, что Харриганам придется демонстрировать единство, несмотря на внутренние разногласия и давление со стороны конкурентов. Гарри, в свою очередь, приходится балансировать между членами семьи и их противниками.

В трейлере много открытого противостояния, оружия и насилия. Главная интрига остается прежней: кто удержит контроль над криминальной империей и насколько далеко персонажи готовы зайти в борьбе за власть.

Харди чуть не уволили из "Гангстерленда" из-за производственного конфликта

В мае 2026 года появились сообщения о том, что Том Харди якобы не вернется в третий сезон из-за серьезных разногласий с продюсером Дэвидом Глассером и соавтором сериала Джезом Баттервортом. Среди претензий к актеру назывались опоздания на съемочную площадку и желание активно вмешиваться в сценарий, включая переписывание отдельных сцен.

Но 28–29 мая журнал Variety опроверг сообщения об увольнении. Источник из производства рассказал, что Харди не был уволен, возможность третьего сезона с его участием не закрыта, а стороны пытаются решить возникшие творческие разногласия.

При этом издание подтвердило, что напряженность между Харди, Баттервортом и Глассером действительно существовала. Источники указывали, что проблема была не односторонней и что конфликт усилился после утечек информации об этом инциденте.

Сообщения о якобы имевшем место конфликте Харди с Хелен Миррен получили прямое опровержение со стороны самой актрисы. В июне Миррен заявила, что считает Харди прекрасным актером и особенным человеком, а на вопрос о дальнейшей совместной работе дала однозначно положительный ответ. Она также публично поддержала коллегу после появления публикаций о его возможном увольнении.

Для Paramount+ Харди – один из центральных элементов проекта. Он не просто играет главную роль, но и указан среди исполнительных продюсеров успешного сериала.

Сериал получил высокие рейтинги

Хоть "Гангстерленд" не предлагает принципиально нового взгляда на криминальный жанр, у него хватает сильных сторон: это актерская игра Харди, Броснана и Миррен, стиль и черный юмор. Рейтинг сериала на сайте IMDb составил 8,3 из 10, отдельные эпизоды получили более высокие оценки.

Критики оценили первый сезон на популярном агрегаторе Rotten Tomatoes на 77%, зрители – на 67%. Сайт характеризует сериал как эффектную гангстерскую драму, которая успешно использует харизму Харди и выдающийся актерский состав.

Metacritic дает сериалу 60 из 100 на основе 18 профессиональных рецензий и 7,3 из 10 от пользователей. Это означает "смешанные или средние" оценки критиков при гораздо более благоприятной реакции аудитории.