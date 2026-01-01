Информацию об организации обязательных просмотров "Колобка" для школьников опровергли в Минпросвещения

"Минпросвещения России не издавало каких-либо распорядительных или нормативных документов, обязывающих образовательные организации проводить массовые показы фильма", – уточняют в ведомстве.

В противоборстве с Пауком

Премьера фильма состоялась на фоне триумфального шествия по миру последней ленты о "Человеке-пауке".

Ранее стало известно, что дистрибьюторы и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили российские площадки полностью очистить расписание в начале августа и сдвинуть неофициальные показы "Человека-паука" на конец месяца. Это было сделано ради того, чтобы полностью убрать конкуренцию и максимально освободить кинозалы для успешного старта фильма "Последний богатырь. Колобок".

Площадкам, которые нарушат эту рекомендацию и начнут крутить пиратские копии "Паука" раньше 20 августа, пригрозили жестким пересмотром условий сотрудничества по другим официальным релизам.

На этом фоне рунет накрыла волна критики по поводу "Колобка", его актеров и принимаемых решений. В СМИ даже сообщали, что создатели фильма подали заявление в правоохранительные органы с жалобой на угрозы в их адрес.

Оценка фильма на "Кинопоиске" – 3 (раньше она была куда ниже). Распределение голосов по оценкам красноречивое – 91,36% поставили 1, 5,17% – 10.

Лидерство в прокате

Несмотря на множество сообщений о пустых или полупустых залах на показах "Колобка", данные "Фонда кино" свидетельствуют, что фильм собрал уже 416,7 млн рублей, из них 245,7 млн рублей – в первый уик-энд.

Другие ленты сильно отстают. Например, "Смешарики сквозь вселенные" собрали 131,6 млн рублей – их релиз состоялся в один день с "Колобком", 6 августа.

На третьей строчке за период с начала августа – "Майкл" с 91,7 млн рублей. Этот фильм вышел 28 мая 2026 года, его общие сборы – 2,2 млрд.

По данным "Фонда Кино", число зрителей "Колобка" превысило миллион, достигнув 1,02 млн.

Что за фильм "Колобок"?

Съемки картины "Колобок", спин-оффа сказочной франшизы "Последний богатырь", стартовали в июле 2025 года. Создателями проекта заявлены студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал "Россия". Дистрибьютор – "Атмосфера кино".

Главная роль – у харизматичного и дерзкого Колобка, который решает изменить свою судьбу. Главного персонажа озвучил комик Гарик Харламов. Кроме того, Гоша Куценко исполнил роль Волка, а Мила Ершова – Лады.

Работала над "Колобком" команда сценаристов и продюсеров, отвечавших за предыдущие картины из франшизы. Кресло режиссера занял Антон Маслов, снявший телесериал "Последний Богатырь. Наследие".