Итоги третьего сезона "Дома Дракона": Тумблтон разрушен, финальная битва впереди

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Несмотря на неоднозначную реакцию части поклонников, "Дом Дракона" сохранил статус одного из крупнейших проектов HBO. Третий сезон, стартовавший 21 июня, вошел в тройку самых просматриваемых многосезонных сериалов за всю историю HBO Max.

Что происходило в третьем сезоне: Таргариены развязали войну

В третьем сезоне история окончательно перешла от подготовки к Танцу драконов к полноценной гражданской войне. Драконы перестали быть символом власти Таргариенов и превратились в оружие массового уничтожения.

Первые два сезона (они вышли в 2022 и 2024 годах) во многом строились вокруг политических интриг, семейных конфликтов и постепенного формирования двух лагерей. В третьем противостояние Рейниры Таргариен и Эйгона II сопровождается кровавыми сражениями.

Сезон стартовал с масштабной битвы при Глотке и завершился еще одним крупным сражением – битвой при Тумблтоне. В итоге война выходит из-под контроля: предательство Ульфа Белого и использование драконов приводят к разрушению Тумблтона и гибели множества людей.

Финал не дает зрителю ощущения победы одной из сторон. Рейнира по-прежнему борется за Железный трон, Эйгон возвращается в политическую игру. Внутри обоих лагерей усиливаются предательство и борьба за собственные интересы.

Смерть Хелейны Таргариен становится одним из самых трагических моментов финала и одновременно окончательно меняет положение Рейниры. Хелейна на протяжении сериала оставалась человеком, практически не заинтересованным в традиционной борьбе за власть. Ее гибель подчеркивает, что Танец драконов уничтожает и тех, кто пытался оставаться в стороне.

К концу сезона Рейнира уже не выглядит правительницей, которая пытается добиться трона прежде всего потому, что считает его своим законным наследством. Ее решения становятся все жестче. В финале она приказывает казнить Верховного септона, а ее стремление удержать власть начинает приобретать черты авторитарного правления.

Война заставляет Рейниру становиться похожей на тех, против кого она воюет. Entertainment Weekly называет финал поворотной точкой для героини и отмечает ее постепенное движение к тираническому образу.

Сезон оценили высоко, но есть и претензии

Реакция на третий сезон оказалась неоднозначной. На Rotten Tomatoes он получил 91% положительных отзывов обозревателей. До премьеры сезон и вовсе установил рекорд франшизы по оценке критиков: на старте он получил 97% на Rotten Tomatoes, что было рекордным результатом для "Дома Дракона".

Особенно высоко был оценен масштаб постановки. Третий сезон действительно стал более зрелищным: в нем значительно больше крупных сражений, драконов и сцен с массовыми столкновениями.

Зрительские претензии касаются темпа повествования, большого количества сюжетных линий и изменений сюжета относительно книги Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Часть аудитории считает, что сериал слишком долго подводит героев к событиям, которые в книге развиваются быстрее. Даже среди недовольных зрителей распространено мнение, что третий сезон оказался сильнее второго.

"Дом Дракона" – приквел "Игры престолов"

События сериала происходят примерно за 200 лет до истории Дейенерис Таргариен, Джона Сноу и других героев оригинального сериала. Основой для сценария стала книга Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", посвященная истории дома Таргариенов.

В центре истории – период, когда Таргариены находятся на вершине своего могущества. У них есть Железный трон, огромные ресурсы и множество драконов. После смерти короля Визериса I начинается борьба между его дочерью Рейнирой и сыном Эйгоном II. С этого момента дом, обладающий практически абсолютной военной силой, начинает уничтожать сам себя.

В оригинальном сериале Таргариены существуют уже как почти исчезнувшая династия: от их прежнего величия остались лишь воспоминания, а драконы считаются практически исчезнувшими. "Дом Дракона" показывает, как именно началось разрушение этого могущества.

Четвертый сезон "Дома Дракона" станет последним

HBO уже подтвердил, что продолжение будет снято. История изначально была рассчитана на четыре сезона. Последний из них планируют выпустить в 2028 году, он должен состоять из восьми серий.

Финал завершит Танец драконов – гражданскую войну Таргариенов, развернувшуюся вокруг претензий Рейниры и Эйгона II на Железный трон. Вот его основные события по сюжету книги "Пламя и кровь":