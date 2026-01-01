"Люди Икс", "Мстители: Судный день", "Холодное сердце 3" и не только: какие проекты анонсировала Disney

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Кто сыграет новых "Людей Икс" – от Синк до Драйвера

Комания Marvel, купленная Disney за $4 млрд в 2009 году, впервые официально представила актеров нового фильма о "Людях Икс". Основной состав мутантов выглядит следующим образом:

Джин Грей – Сэди Синк ("Очень странные дела");

Скотт Саммерс/Циклоп – Кит Коннор ("Трепет сердца");

профессор Чарльз Ксавьер – Кристофер Эбботт ("Бедные-несчастные");

Эмма Фрост – Самара Уивинг ("Я иду искать");

Роуг – Инде Наварретт ("Обсессия");

Шторм – Майя Бойд.

Адам Драйвер объявил в видеосообщении, что сыграет Натаниэля Милбери – персонажа, который в комиксах известен как Мистер Синистер.

Фильм пока не получил официального названия. Режиссером станет Джейк Шрейер, а премьера запланирована на 5 мая 2028 года.

"Мстители: Судный день" – вышел новый трейлер

"Мстители: Судный день" – предстоящий пятый фильм о Мстителях и один из главных проектов шестой фазы киновселенной Marvel. Это масштабный кроссовер, в котором объединятся герои разных франшиз Marvel – Мстители, Фантастическая четверка и Люди Икс. Главным противником станет Доктор Дум, которого сыграет Роберт Дауни – младший.

В трейлере показали Роберта Дауни – младшего в образе Виктора фон Дума/Доктора Дума, а также сцены с Крисом Эвансом, Хейли Этвелл, Крисом Хемсвортом, Полом Раддом, Томом Хиддлстоном и другими актерами.

Режиссеры – братья Энтони и Джо Руссо, ранее снявшие "Мстителей: Войну бесконечности" и "Мстителей: Финал". Премьера запланирована на 18 декабря 2026 года.

Звездный Гослинг в "Звёздных войнах"

Зрителям впервые показали кадры нового фильма "Звёздные войны: Звёздный истребитель" с Райаном Гослингом в главной роли.

Фильм расскажет самостоятельную историю, действие которой происходит во вселенной "Звёздных войн". Действие развернется примерно через пять лет после "Звёздных войн: Скайуокер. Восход" (2019). Новый фильм не связан напрямую с историей о Скайуокерах.

В картине также сыграют Мэтт Смит, Миа Гот, Аарон Пьер, Джамель Уэстман, Дэниел Ингс, Флинн Грей и Эми Адамс.

Райан Гослинг играет пилота Кэйда Оберона. У актера формируется отдельная космическая фильмография: после роли астронавта Нила Армстронга в "Человеке на Луне" и астронавта Райленда Грейса в "Проекте «Аве Мария»" актер снова отправляется в космос – на этот раз в ту самую далекую-далекую галактику. Выбором актера довольны не все поклонники франшизы – "Звёздные войны" традиционно считаются площадкой для продвижения малоизвестных актеров.

Режиссером картины стал Шон Леви. Премьера назначена на 28 мая 2027 года.

Кроме того, 14 августа Lucasfilm представила первый тизер второго сезона сериала "Асока", действие которого разворачивается в той же фантастической вселенной. Главная героиня – джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Она охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера. Премьера второго сезона состоится 20 января 2027 года на Disney+.

"Холодное сердце 3" – у Эльзы появится новая противница

Анна, Эльза, Кристофф и Олаф возвращаются на экраны. Disney показала новые фрагменты "Холодного сердца 3" и раскрыла первые подробности сюжета. Главным сюрпризом стала загадочная новая злодейка. В показанных материалах ее способности выглядят сопоставимыми с силами Эльзы.

"Холодное сердце" – популярная анимационная франшиза Disney о сестрах Анне и Эльзе из королевства Эренделл. Эльза обладает способностью создавать и управлять льдом и снегом, а Анна отправляется на поиски сестры после того, как Эльза случайно погружает королевство в вечную зиму.

Первый мультфильм вышел в 2013 году, второй – в 2019-м. "Холодное сердце" стало одной из самых успешных франшиз Disney, а песня Let It Go ("Отпусти и забудь") стала мировым хитом.

Третья часть выйдет 24 ноября 2027 года.

Началась работа над "Зверополисом 3"

Disney официально объявила о работе над третьей частью фильма о зверях, которые ведут себя как люди. О возвращении франшизы сообщили Джиннифер Гудвин и Ке Хюи Куан, которые снова озвучат Джуди Хопс и Гэри Де'Снейка.

Дата премьеры и подробности сюжета пока не раскрываются. Финал второго фильма оставил намек в виде пера. Новая сюжетная линия может быть связана с появлением птиц.

"Зверополис" – популярная анимационная франшиза Disney о городе, где хищники и травоядные живут бок о бок. Главные герои – крольчиха-полицейская Джуди Хопс и лис Ник Уайлд, которые вместе расследуют преступления. Первый мультфильм вышел в 2016 году и получил "Оскар" как лучший анимационный фильм. Продолжение "Зверополис 2" вышло в 2025 году и стало большим международным хитом.

Стала известна дата премьеры фильма "Рапунцель: Запутанная история"

Disney представила первые кадры игровой версии "Рапунцель: Запутанная история" и объявила дату выхода фильма в кинотеатрах.

Фильм станет игровой адаптацией одноименного мультфильма 2010 года о Рапунцель – девушке с длинными золотыми волосами, которую Матушка Готель запирает в башне, чтобы использовать магическую силу ее волос. После встречи с вором Флином Райдером Рапунцель впервые выбирается из башни и отправляется навстречу большому миру.

Режиссером стал Майкл Грейси, известный по "Величайшему шоумену".

Премьера состоится 31 марта 2028 года.

Ангел – розовая инопланетянка, известная как Эксперимент 624 и любовный интерес Стича. На презентации она появилась рядом со Стичем на первых кадрах фильма.

Продолжение станет прямым сиквелом игрового "Лило и Стича", вышедшего в 2025 году и собравшего более $1 млрд в мировом прокате. Крис Сандерс снова озвучит Стича и примет участие в создании фильма как сценарист.

Премьера назначена на 26 мая 2028 года.

"Суперсемейка 3" – дети выходят на первый план

Pixar представила новые подробности "Суперсемейки 3" и показала первые концепт-арты фильма. Третья часть выйдет летом 2028 года.

В центре истории на этот раз окажутся дети Боба и Хелен Парр – Вайолет и Дэш. В новом фильме они будут стремиться стать самостоятельными супергероями и выйти из тени родителей.

"Суперсемейка" – одна из самых известных франшиз Pixar: первый мультфильм вышел в 2004 году, а продолжение – спустя 14 лет, в 2018-м. Второй фильм собрал около $1,24 млрд в мировом прокате.

Мигель снова отправится в мир мертвых в "Тайне Коко 2"

"Тайна Коко 2" была официально представлена публике. Премьера намечена на ноябрь 2029 года.

Главным героем снова станет Мигель, но теперь он уже подросток. В новой истории ему предстоит вновь столкнуться с миром мертвых и с одним из персонажей первой части – Эрнесто де ла Крусом. Pixar пока не раскрывает подробности сюжета, однако известно, что продолжение будет развивать историю семьи Ривера и ее связь с миром предков.

Первая "Тайна Коко" вышла в 2017 году, получила две премии "Оскар" – за лучший анимационный фильм и лучшую песню – и собрала более $800 млн в мировом прокате.

"Призрачный рынок" – новый оригинальный мультфильм Pixar

События происходят на северном побережье гавайского острова Оаху. Мальчик по имени Кайл случайно попадает в необычное кафе, обслуживающее потерянные души, застрявшие между жизнью и смертью.

Мультфильм основан на азиатских мифах о сверхъестественных базарах, где могут встретиться живые и мертвые. Изначально проект задумывался как мультсериал для Disney+, но позднее его переработали в полнометражный фильм. Pixar представила первый трейлер и эксклюзивный отрывок из картины.

Премьера запланирована на март 2028 года.