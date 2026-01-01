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Новое руководство DC готовит масштабную переработку сиквела "Супермена" без участия Ганна

Студия пересматривает план сиквела "Супермена" Джеймса Ганна – фильма "Человек завтрашнего дня". Как сообщает Nexus Point News, картину ждут дополнительные съемки, а часть заявленных персонажей могут убрать из финальной версии.

Джеймс Ганн анонсировал фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня»

Режиссёр Джеймс Ганн и актёр Дэвид Коренсвет на съёмочной площадке фильма "Супермен" (2025)

©Jessica Miglio/capitalpictures.com/Global Look Press

По данным издания, обсуждается сокращение пасхалок и отсылок, которые Ганн закладывал в проект. По неофициальной информации, под вопросом и право режиссера на финальный монтаж: итоговую версию может утвердить уже новое руководство DC.

Ранее обозреватель Variety отмечал, что команда Дэвида Эллисона была не впечатлена текущим направлением проекта.

В числе возможных потерь – камео Синего Жука и Супергерл. Источники допускают, что героев, не вписывающихся в обновленное видение вселенной DC, вырежут полностью. При этом Дэвид Коренсвет, по имеющимся сведениям, сохранит роль Супермена и останется лицом франшизы.

Судьба Чудо-женщины также не ясна. Утверждается, что Адриа Архона получила в фильме небольшую роль этой героини, однако официального подтверждения не было. Студия может как сохранить этот вариант, так и заменить актрису.

Перестройка связана с кадровыми изменениями в DC. 1 декабря 2026 года должность, которую занимал Ганн, должен занять Джереми Лэтчем. Контракт Ганна истекал в апреле 2027 года.

Экспертная оценка бюджета "Человека завтрашнего дня" превышает 200 млн долларов. Премьера по-прежнему намечена на 9 июля 2027 года. Каким будет итоговый монтаж, источники не уточняют.

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Метки: dc comics кинофильмы режиссеры
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