Новое руководство DC готовит масштабную переработку сиквела "Супермена" без участия Ганна

По данным издания, обсуждается сокращение пасхалок и отсылок, которые Ганн закладывал в проект. По неофициальной информации, под вопросом и право режиссера на финальный монтаж: итоговую версию может утвердить уже новое руководство DC.

Ранее обозреватель Variety отмечал, что команда Дэвида Эллисона была не впечатлена текущим направлением проекта.

В числе возможных потерь – камео Синего Жука и Супергерл. Источники допускают, что героев, не вписывающихся в обновленное видение вселенной DC, вырежут полностью. При этом Дэвид Коренсвет, по имеющимся сведениям, сохранит роль Супермена и останется лицом франшизы.

Судьба Чудо-женщины также не ясна. Утверждается, что Адриа Архона получила в фильме небольшую роль этой героини, однако официального подтверждения не было. Студия может как сохранить этот вариант, так и заменить актрису.

Перестройка связана с кадровыми изменениями в DC. 1 декабря 2026 года должность, которую занимал Ганн, должен занять Джереми Лэтчем. Контракт Ганна истекал в апреле 2027 года.

Экспертная оценка бюджета "Человека завтрашнего дня" превышает 200 млн долларов. Премьера по-прежнему намечена на 9 июля 2027 года. Каким будет итоговый монтаж, источники не уточняют.