Шон Пенн и Эдриан Броуди снимутся в фильме про подрыв "Северных потоков"

Лента посвящена теракту на газопроводе "Северный поток 2" в Балтийском море в 2022 году. Сюжет выстроен вокруг отряда украинских дайверов, которым предстоит смертельно опасная подводная миссия на фоне нарастающей геополитической напряженности в месяцы, предшествовавшие началу вооруженного противостояния. Об этом пишет World Of Reel.

Интерес к проекту усилило недавнее событие. Немецкая прокуратура официально предъявила обвинения бывшему офицеру украинской армии в причастности к подрыву. Данные разведки указывают на участие нескольких человек, действовавших по приказу из Киева, и, согласно синопсису, Лайман намерен показать команду, стоявшую за диверсией.

После утверждения актеров такого уровня ожидается, что у проекта появится прокатчик в США. В ближайшие недели и месяцы могут быть объявлены новые детали. Фильм описывается как один из самых политически заряженных и потенциально скандальных проектов в производстве.

Последние работы Шона Пенна и Эдриана Броуди

Шон Пенн в последние годы окончательно ушел в сторону независимого, сложного и остросоциального кинематографа. В 2023 году он исполнил роль опытного парамедика нью-йоркской скорой помощи в мрачной драме "Асфальтовые джунгли".

Следом, в 2024 году, на экраны вышел его камерный разговорный фильм "Папина дочка" совместно с Дакотой Джонсон, где почти все действие картины разворачивается внутри обычного городского такси.

Главным же событием для актера стал выход масштабного релиза "Битва за битвой" в сентябре 2025 года. В этой картине режиссера Пола Томаса Андерсона, ставшей триумфатором последней премии "Оскар-2026", Пенн впервые в своей карьере сыграл в дуэте с Леонардо Ди Каприо, исполнив роль его ключевого врага.

Эдриан Броуди также переживает сильный подъем в карьере. Главным проектом для него стала монументальная трехчасовая историческая драма "Бруталист" (2024), за роль венгерского архитектора в которой актер получил премию "Оскар" в начале 2025 года.

До этого Броуди успешно работал в жанровом кино и на стриминговых платформах. В 2022 году он выпустил криминальный боевик "Чистильщик", в котором не только сыграл главную роль, но и сам полностью написал сценарий и музыку.

В 2023 году актер появился в ярком образе харизматичного антагониста в стартовом эпизоде детективного сериала-хита "Покерфейс".