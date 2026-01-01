Сюжет сериала "Бегущий по лезвию 2099"

Действие восьмисерийного проекта разворачивается в Лос-Анджелесе 2099 года – спустя полвека после событий фильма Дени Вильнёва "Бегущий по лезвию 2049".

В мире будущего расстановка сил перевернулась: после успешного восстания власть в городе перешла к репликантам, а люди оказались на положении граждан второго сорта.

В центре истории – беглянка Кора (Хантер Шафер), которая вынуждена скрываться и менять личности, чтобы обеспечить безопасное будущее своему брату. Ради этого она берет на себя роль "бегущего по лезвию" и объединяется с умирающей репликанткой-детективом Олвен (Мишель Йео), втягиваясь в масштабный заговор, грозящий уничтожить город.

В главных ролях – Хантер Шафер ("Эйфория") и Мишель Йео ("Всё везде и сразу").

Первые оценки критиков по "Бегущему по лезвию 2099"

Накануне релиза в сети появились первые обзоры профильных изданий. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг одобрения сериала составил 71–72% положительных рецензий, а на Metacritic проект получил 65 баллов из 100.

Критики единодушно хвалят визуальный стиль в духе классического киберпанка, мрачную атмосферу, проработку мира и актерскую химию между Мишель Йео и Хантер Шафер.

При этом часть рецензентов отметила медленный темп повествования и указала, что шоу скорее бережно воспроизводит эстетику оригинальных фильмов, чем предлагает франшизе принципиально новые идеи.

Кто работал над сериалом и где его снимали

Шоураннером и главным сценаристом выступила Силка Луиза ("Сияющие"), а режиссером первых двух эпизодов стал Джонатан ван Тюллекен, известный по работе над сериалом "Сёгун".

Создатель оригинального фильма 1982 года Ридли Скотт и сценарист "Бегущего по лезвию 2049" Майкл Грин вошли в команду исполнительных продюсеров.

Производство проекта, бюджет которого оценивается примерно в $150 млн, изначально планировали развернуть в Северной Ирландии, но из-за голливудских забастовок 2023 года старт отложили, а съемки перенесли в Прагу (на студию Barrandov) и в испанскую Каталонию.

Авторы подчеркивали, что сделали сюжет самостоятельным, поэтому смотреть сериал можно без предварительного знания полнометражных фильмов.

Сериал продолжает киновселенную, основанную на романе фантаста Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?". Первый фильм Ридли Скотта с Харрисоном Фордом вышел в 1982 году и задал визуальные каноны жанра киберпанк, а в 2017 году режиссер Дени Вильнёв выпустил высоко оцененный критиками сиквел "Бегущий по лезвию 2049" с Райаном Гослингом в главной роли.