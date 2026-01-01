"Кузбассразрезуголь" признан лучшей угольной компанией в регионе

Как заявил генеральный директор УК "Кузбассразрезуголь" Станислав Матва, развитие угольной компании неразрывно связано с достижениями горняков, которые вкладывают в это силы, опыт, ставят рекорды и вписывают свои имена в историю открытой угледобычи. "Мы активно внедряем передовые и цифровые решения, – подчеркнул он, – повышаем уровень автоматизации производства. Но во главе угля остаются люди – горняки и шахтеры, которые его добывают. Сплоченность, целеустремленность и верность горняцким традициям позволяют нам уверенно идти вперед".

История "Кузбассразрезугля" и открытой добычи полезных ископаемых в Кемеровской области берет свое начало почти 80 лет назад, когда был создан первый в регионе разрез. За этот период сотрудники угольной компании извлекли более 2,5 млрд тонн угля и закрепили свое имя в истории благодаря множеству мировых, всесоюзных и российских рекордов производительности. Параллельно с развитием предприятия формировались и растут современные города, существующие сегодня благодаря вкладу УК "Кузбассразрезуголь".

"Кузбассразрезуголь" стал инициатором ряда традиций, ставших неотъемлемой частью отрасли. Среди них – проведение в преддверии профессионального праздника торжественных Бригадирских и Торжественных приемов, где лучших работников чествуют, вручают им награды и ценные подарки, включая автомобили.

Ко Дню шахтера 2026 года горняки компании были удостоены более тысячи наград различного уровня: государственных, ведомственных, областных, муниципальных и корпоративных. Семеро сотрудников, согласно указу президента РФ Владимира Путина, получили звание "Заслуженный шахтер Российской Федерации". Кроме того, передовики производства отмечены медалями Министерства энергетики РФ "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса", знаками "Шахтерская слава" и другими наградами.

Работники, добившиеся наиболее высоких результатов, получили от компании ключи от новых автомобилей. В этом году внедорожники достались машинистам экскаваторов, водителям карьерных самосвалов, а также бригадирам и начальникам горных участков, которые стали победителями профсоревнований и продемонстрировали высокие производственные результаты по итогам шахтерского года.