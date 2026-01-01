ЦБ изменит порядок вступления в силу ключевой ставки

Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

Заседания совета директоров ЦБ по-прежнему будут проходить по пятницам. Однако при изменении ставки она будет применяться с ближайшей среды – в этот день проводятся расчеты по недельным аукционам Банка России и начинается новый период усреднения обязательных резервов.

В ЦБ рассчитывают, что изменение графика позволит снизить волатильность ставок на денежном рынке. Для этого регулятор планирует сблизить периоды усреднения обязательных резервов с графиком заседаний совета директоров по ключевой ставке.

При этом основной целью денежно-кредитной политики независимо от ситуации в российской и мировой экономике останется поддержание ценовой стабильности.

"При любых сценариях развития событий как в российской, так и в мировой экономике денежно-кредитная политика будет направлена на достижение ее основной цели – поддержание ценовой стабильности", – говорится в документе ЦБ.

В июле Центробанк России снизил ключевую ставку с 14,25 до 14%. По прогнозу регулятора, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0%.