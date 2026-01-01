Днем ранее, 18 ноября, декабрьский контракт уходил ниже $3700 впервые с 19 сентября 2025 года.

В октябре золото подешевело на 6,87%, до $3898,9 за унцию. Это стало самым резким снижением котировок с 2008 года.

Текущее снижение цены золота аналитики рынка связывают в первую очередь с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и укреплением доллара. При этом специалисты отмечают, что фундаментальные факторы роста цены драгметалла – закупки центральных банков и геополитическая неопределенность – сохраняются, и колебание цены вниз, вероятно, носит краткосрочный характер.