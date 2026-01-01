Во всех трех кварталах показатели оказались ниже уровней соответствующих периодов 2025 года:

в первом квартале 2026 года – 15,9%, снижение год к году составило 13,1 процентного пункта;

во втором – 15,7%, снижение на 4,1 п. п.;

в третьем – 20,1%, на 5,5 п. п. меньше, чем годом ранее.

Минимальная доля импортной продукции за отчетные девять месяцев 2026 года зафиксирована в оптовой торговле топливом (1%), пишет ТАСС. В отдельных категориях доля импорта остается высокой:

компьютеры и электроника – 59,6%;

текстиль – 58,4%;

мотоциклы и запчасти – 50,2%;

бытовая техника – 46,8%;

парфюмерия и косметика – 44,2%;

одежда и обувь – 30,3%;

продовольствие – 15,1%.

В исследовании использованы данные Росстата по результатам ежеквартального опроса около 6,5 тыс. организаций оптовой торговли из 82 регионов России.

После пандемии коронавируса и введения масштабных санкционных ограничений против РФ существенно изменились география поставок, состав стран-поставщиков, логистические маршруты и посреднические цепочки. На фоне ухода ряда иностранных компаний и прекращения официальных поставок в России с 2022 года легализован механизм параллельного импорта. В сентябре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов говорил, что объем параллельного импорта за семь месяцев 2026 года составил около $12,2 млрд, а по итогам года показатель ожидается на уровне $20,5 млрд – это на 11,3% меньше, чем в 2025-м.