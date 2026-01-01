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Дополнительные проверки цен на АЗС организуют в Оренбургской области

Не все АЗС исполняют введенные оперативным штабом региона ограничения, что видно по комментариям в соцсетях, заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев 15 августа 2026 года, в субботу.

Оренбургский губернатор попросил прокуратуру усилить контроль за АЗС

©Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев/solntsev_official /telegram

А потому губернатор:

  • инициировал письмо в областную прокуратуру об усиленном контроле соблюдения решений оперштаба сотрудниками АЗС;
  • поручил областному минпромэнерго осуществлять ежедневный мониторинг и выезды на заправки, строгий контроль по соблюдению новых требований;
  • поручил правительству направить жалобу в УФАС России по Оренбургской области и инициировать дополнительные проверки обоснованности цен на ГСМ.

Солнцев также указал, что обеспечение топливом Оренбургской области находится в фокусе федерального внимания. Накануне он провел встречу с вице-премьером Александром Новаком. На совещании у Новака 14 августа профильным ведомствам было поручено принять дополнительные меры по поставкам горючего в регион.

12 августа Солнцев объявил о введении на АЗС системы "чет-нечет". Были установлены запрет на заправку топлива в канистры, лимиты на объем отпускаемого бензина. Дизельное топливо – до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на трассах.

Он рассказывал тогда, что есть договоренности с другими регионами, усиливается взаимодействие с РЖД.

13 августа губернатор сообщил: в результате украинской атаки на завод "Орскнефтеоргсинтез" пострадала критическая инфраструктура, восстановить ее пока нет возможности.

"Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию", – указал Солнцев.

По словам губернатора, региону придется рассчитывать на завозное топливо, перенастройка логистики уже идет.

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Метки: бензин Оренбургская область топливо
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