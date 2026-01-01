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Инфляция в России за неделю составила 0,12%, годовая ускорилась до 6,98%

Потребительские цены в России за неделю с 3 по 9 ноября 2026 года выросли на 0,12% после снижения на 0,04% неделей ранее, сообщают в Росстате 11 ноября 2026 года, в среду. С начала ноября цены прибавили 0,11%, с начала года – 6,33%.

Недельная инфляция составила 0,12%

(Иллюстрация)

©Denys Kurbatov/Shutterstock/Fotodom

Годовая инфляция по состоянию на 9 ноября ускорилась до 6,98% с 6,95% неделей ранее.

За период с 3 по 9 ноября продовольствие подорожало на 0,34%, непродовольственные товары подешевели на 0,06%, наблюдаемые услуги выросли на 0,05%.

За неделю фрукты и овощи поднялись в цене на 1,6% (огурцы – на 9,4%, помидоры – на 3,7%), при этом яблоки подешевели на 1,0%. Куриное мясо и яйца выросли в цене на 1,0%, ультрапастеризованное молоко и гречка – на 0,5%. Сахар подешевел на 0,9%.

Бензин за неделю подешевел на 0,78%, дизельное топливо подорожало на 0,33%. С начала года бензин прибавил 15,24%, дизель – 13,52%.

Ранее сегодня был опубликован материал ЦБ РФ о денежно-кредитных условиях и трансмиссии ДКП. В октябре годовая инфляция оценена примерно в 7%.

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Метки: инфляция Минэкономразвития Росстат рост цен
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