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  3. Крым с 2023 года продал активы украинских олигархов на 13,6 млрд руб.

Крым с 2023 года продал активы украинских олигархов на 13,6 млрд руб.

В 2026 году было продано семь ранее национализированных объектов – квартиры, имущество пансионатов, предприятия и другие привлекательные для инвесторов объекты. От их продажи в крымский бюджет поступили средства в объеме 621 млн руб.

"С 2023 года в республике продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 миллиарда рублей. Эти средства направляются в том числе на развитие крымской инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, реализацию антитеррористических мероприятий, на приближение нашей Победы", – сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала также квартира Владимира Зеленского в Ливадии.

В феврале 2026 года Константинов сообщал о подготовке нового списка объектов, которые подлежат национализации. В него планировалось включить 114 наименований, которые насчитывали более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. В июне в Крыму начали работу по выявлению скрытых активов украинских олигархов.

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Метки: Крым
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