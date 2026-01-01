Крым с 2023 года продал активы украинских олигархов на 13,6 млрд руб.

"С 2023 года в республике продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 миллиарда рублей. Эти средства направляются в том числе на развитие крымской инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, реализацию антитеррористических мероприятий, на приближение нашей Победы", – сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала также квартира Владимира Зеленского в Ливадии.

В феврале 2026 года Константинов сообщал о подготовке нового списка объектов, которые подлежат национализации. В него планировалось включить 114 наименований, которые насчитывали более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. В июне в Крыму начали работу по выявлению скрытых активов украинских олигархов.