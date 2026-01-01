Первый серийный МС-21 совершил первый дальний перелет – из Иркутска в Жуковский

Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода "Яковлева" (входит в ОАК из системы "Ростеха"), а приземлился на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова.

Пилотами выступили летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко, также в составе экипажа был ведущий инженер по летным испытаниям – бортовой оператор Александр Попов.

"Машина в своем первом дальнем перелете показала себя хорошо, все системы работали штатно", – указал командир экипажа Роман Таскаев.

В Жуковском специалисты Летно-испытательного и доводочного комплекса "Яковлева" проведут детальную проверку самолета и его систем.

МС-21: импортозамещение продолжается

Перелетевший в Жуковский МС-21-310 – это первый серийный борт, собранный на Иркутском авиационном заводе, его первый полет состоялся в Иркутске 3 августа.

Заместитель министра промышленности и торговли Геннадий Абраменков указывал тогда, что самолет уже прошел около половины программы сертификационных летных испытаний. Поставки серийных машин начнутся после завершения этой программы.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в конце июля выражал надежду, что передавать самолеты заказчикам начнут во втором полугодии 2027 года.

Сроки реализации проекта МС-21 ранее несколько раз переносились. Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что потребовало ускоренного импортозамещения.

В апреле прошлого года первый полет выполнил опытный образец с сочетанием российских и зарубежных систем и агрегатов. Еще один прототип поднялся в воздух в октябре на новых двигателях ПД-14: полет длился 50 минут, самолет набирал высоту до 3500 м.

МС-21 – российский узкофюзеляжный пассажирский самолет среднемагистрального класса, разработанный ПАО "Яковлев" в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Лайнер создается для эксплуатации на внутренних и международных маршрутах и должен заменить часть устаревшего парка воздушных судов, а также снизить зависимость российской гражданской авиации от зарубежных производителей.