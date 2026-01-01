Продажу топлива ограничат на АЗС в Астраханской области

По словам губернатора, во второй половине июля в регионе удалось стабилизировать ситуацию с топливом, обеспечить наполнение хранилищ сверхнормативным объемом запасов.

Введение ограничений необходимо, чтобы на АЗС не продавали больше топлива, чем его поставляют в регион. С предложениями о введении ограничений выступили в "Лукойле" и "Газпроме".

"В данный момент существующая разница в пополнении и реализации горючего несущественная и не превышает 10%, поэтому кратковременный режим ограничения по времени работы позволит не допустить последующей разбалансировки топливореализующей системы и появления сложностей в обеспечении горючим", – пояснил губернатор.

"Это позволит снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос с прошлой волны ограничений и стабилизировать запасы горючего", – добавил он.

Особое внимание Бабушкин поручил уделить снабжению сельских районов.

С трудностями столкнулись и некоторые другие регионы

Днем ранее о введении на АЗС системы "чет-нечет" объявил оренбургский губернатор Евгений Солнцев. Были установлены запрет на заправку топлива в канистры, лимиты на объем отпускаемого бензина. Дизельное топливо – до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на трассах.

Сегодня, 13 августа, он сообщил, что в результате украинской атаки на завод "Орскнефтеоргсинтез" пострадала критическая инфраструктура, восстановить ее пока нет возможности.

"Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию", – указал Солнцев.

По словам губернатора, региону придется рассчитывать на завозное топливо, перенастройка логистики уже идет. В настоящее время работает 80% АЗС, однако в приоритете, подчеркнул Солнцев, спецтранспорт.

Также 12 августа о возобновлении с 13-го числа системы "чет-нечет" на АЗС "Газпрома", "Лукойла", Teboil и "Роснефти" заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Устанавливается лимит на продажу бензина – не более 30 л на автомобиль. На АЗС близ трасс М-4, Р-119 и А-133, система "чет-нечет" применяться не будет.

10 августа калужский губернатор Владислав Шапша указывал: "Накануне выходных в регионе вновь обострился топливный вопрос. Очереди. Локальные перебои с АИ-92 и АИ-95 на АЗС".

"Нам удалось стабилизировать ситуацию в предыдущий период, причем без серьезных ограничительных мер, справимся и сейчас", – добавил губернатор.