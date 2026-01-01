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Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов рассказал о приросте разведанных запасов нефти и газа в России. В 2026 году семь новых месторождений открыты в ЯНАО, Оренбургской области, а также на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Одно из них крупное – это газоконденсатное месторождение им. Н.И. Григорьева в ЯНАО с запасами 50,2 миллиарда кубометров газа. Также открыто среднее по запасам нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение в Оренбургской области с 5,4 миллиарда кубометров газа", – сообщил министр РИА Новости в четверг, 27 августа 2026 года.

По данным Федерального агентства по недропользованию, в настоящее время в России действует более 2500 месторождений нефти и газа, всего выдано свыше 4000 лицензий на добычу углеводородного сырья. Разведка новых запасов происходит ежегодно: так, в 2025 году было открыто 36 новых месторождений.

Основная добыча нефти и газа в России сосредоточена в трех ключевых регионах: Западной Сибири, Восточной Сибири и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В 2025 году в РФ добыто 511,5 млн тонн нефти и 663,3 млрд куб. м газа.

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Метки: газ нефть
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