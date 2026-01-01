В Новосибирской области договорились с АЗС об ограничении надбавок на топливо

Первыми участниками соглашения стали АЗС "Энергия" и АЗС "ОПТИ", оно открыто для присоединения и других компаний.

"Новосибирская область стала единственным регионом в России, где реализовано подобное соглашение", – подчеркивают в администрации.

Непростая ситуация с топливом побудила правительство Новосибирской области принять 8 июля решение о введении режима повышенной готовности.

Постановление в том числе предписывало: "Руководителям областных исполнительных органов Новосибирской области, подведомственных им учреждений в установленном законодательством порядке перейти на режим экономии топлива и использовать его исключительно для решения первоочередных задач до отмены режима повышенной готовности, сотрудникам областных исполнительных органов Новосибирской области пользоваться услугами общественного транспорта".

21 июля в ходе заседания регионального оперативного штаба по топливообеспечению заместитель губернатора Олег Клемешов сообщал о поступлении дополнительных объемов топлива, что позволило увеличить число работающих АЗС сети "Газпромнефть", начались поставки топлива и в независимые сети АЗС.

Это положительно отразилось на ситуации с очередями, "в определенной степени снизило потребительский ажиотаж".

С трудностями столкнулись и некоторые другие регионы

12 августа о введении на АЗС системы "чет-нечет" объявил оренбургский губернатор Евгений Солнцев. Были установлены запрет на заправку топлива в канистры, лимиты на объем отпускаемого бензина. Дизельное топливо – до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на трассах.

13 августа он сообщил, что в результате украинской атаки на завод "Орскнефтеоргсинтез" пострадала критическая инфраструктура, восстановить ее пока нет возможности.

"Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию", – указал Солнцев.

По словам губернатора, региону придется рассчитывать на завозное топливо, перенастройка логистики уже идет. В настоящее время работает 80% АЗС, однако в приоритете, подчеркнул Солнцев, спецтранспорт.

Также 12 августа о возобновлении с 13-го числа системы "чет-нечет" на АЗС "Газпрома", "Лукойла", Teboil и "Роснефти" заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Устанавливается лимит на продажу бензина – не более 30 л на автомобиль. На АЗС близ трасс М-4, Р-119 и А-133, система "чет-нечет" применяться не будет.