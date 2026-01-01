По указанию биржи должны вести учет участников торгов, включая брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов, фиксировать поступающие заявки и заключенные сделки, а также контролировать торговые операции.

Площадки обязаны рассчитывать рыночные показатели криптовалют, в том числе текущую, средневзвешенную цену и цену закрытия. Сведения о проведенных операциях и их результатах нужно передавать Центробанку по правилам, действующим для других биржевых инструментов.

С 1 сентября 2026 года действует федеральный закон "О цифровых валютах и цифровых правах", создавший правовую основу для регулируемого оборота криптовалют. По закону операции с цифровыми валютами могут проводиться через биржи, брокеров, доверительных управляющих и специализированные криптообменники.

Указание переводит торговлю криптовалютами в регулируемое поле: без согласования порядка с ЦБ организованные торги невозможны, а сделки и цены попадают под учет и отчетность перед регулятором. Практический запуск торгов зависит от того, когда биржи согласуют правила с Центробанком.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать Bitcoin, Ethereum и USDT в пределах лимита – не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника; квалифицированные – без ограничений по сумме. Для обеих категорий предусмотрено обязательное прохождение тестирования.