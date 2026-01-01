Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК

Идея выхода обсуждалась в ходе контактов с американскими чиновниками, утверждают источники Bloomberg.

По информации агентства, потенциальный выход страны из картеля может открыть путь для более заметного участия международных нефтяных компаний из США и других государств в восстановлении нефтяного сектора Венесуэлы.

Венесуэла является одним из стран-основателей ОПЕК, созданной в 1960 году, наряду с Ираком, Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией. В настоящий момент в состав организации ОПЕК входят 11 государств-экспортеров нефти. В мае 2026 года из организации вышли ОАЭ, а ранее – Ангола, Катар, Индонезия и Эквадор.

Миссия ОПЕК на момент ее создания была в защите интересов нефтедобывающих стран, поддержке высокого уровня цен на сырье и противодействие международным нефтяным компаниям, прежде всего, американским. С выходом Венесуэлы из картеля эти цели могут стать недостижимыми.