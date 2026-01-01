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ЦБ повышает лимиты расходования наличных для МФО, ломбардов и кооперативов

Банк России повысил лимиты расходования наличных из касс участников микрофинансового рынка. Новые правила вступают в силу 14 ноября 2026 года и касаются кассовой дисциплины, не меняя размеры займов для клиентов. Соответствующее указание датировано 29 сентября, зарегистрировано Минюстом 29 октября, опубликовано на сайте ЦБ 13 ноября 2026 года, в пятницу.

Для МФО повышают лимиты расходования наличных

(Иллюстрация)

©alexkich/Shutterstock/Fotodom

Регулятор разъяснил, что наличные, принятые от клиентов в пределах обновленных сумм, можно не сдавать в банк в тот же день, а направлять на выдачу по другим договорам. Это должно повысить доступность услуг для заемщиков, в том числе в удаленных регионах.

Лимиты увеличены:

  • для микрофинансовых организаций – с 50 тыс. до 100 тыс. руб. по одному договору;
  • для ломбардов – с 50 тыс. до 200 тыс. руб. по одному договору с физическими лицами и с 50 тыс. до 100 тыс. руб. по одному договору с юридическими лицами;
  • для МФО и ломбардов (включая их обособленные подразделения) – с 1 млн до 2 млн руб. в течение одного дня;
  • для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – с 300 тыс. до 1 млн руб. по одному договору и с 2 млн до 4 млн руб. в течение одного дня.

Размер займа по-прежнему определяется законодательными ограничениями и финансовым профилем клиента (потребности, доходы и долговая нагрузка), а в ломбардах – стоимостью залога.

По данным ЦБ, во втором квартале МФО нарастили выдачу займов на 2%, до 490 млрд руб., их портфель увеличился на 1,5%, до 808 млрд руб.

Подробно о трансформациях на рынке МФО писала в "Профиле" Мария Рыбакова.

"Готовятся новые изменения в законодательстве, цель которых – сегментация рынка МФО, разделение его на три категории с особенностями регулирования: компании, занимающиеся предпринимательским финансированием, компании, занимающиеся розничным финансированием и собственно МФК", – указывала в том числе она.

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Метки: Банк России МФО
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