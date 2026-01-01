ЦБ повышает лимиты расходования наличных для МФО, ломбардов и кооперативов

Регулятор разъяснил, что наличные, принятые от клиентов в пределах обновленных сумм, можно не сдавать в банк в тот же день, а направлять на выдачу по другим договорам. Это должно повысить доступность услуг для заемщиков, в том числе в удаленных регионах.

Лимиты увеличены:

для микрофинансовых организаций – с 50 тыс. до 100 тыс. руб. по одному договору;

для ломбардов – с 50 тыс. до 200 тыс. руб. по одному договору с физическими лицами и с 50 тыс. до 100 тыс. руб. по одному договору с юридическими лицами;

для МФО и ломбардов (включая их обособленные подразделения) – с 1 млн до 2 млн руб. в течение одного дня;

для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – с 300 тыс. до 1 млн руб. по одному договору и с 2 млн до 4 млн руб. в течение одного дня.

Размер займа по-прежнему определяется законодательными ограничениями и финансовым профилем клиента (потребности, доходы и долговая нагрузка), а в ломбардах – стоимостью залога.

По данным ЦБ, во втором квартале МФО нарастили выдачу займов на 2%, до 490 млрд руб., их портфель увеличился на 1,5%, до 808 млрд руб.

Подробно о трансформациях на рынке МФО писала в "Профиле" Мария Рыбакова.

"Готовятся новые изменения в законодательстве, цель которых – сегментация рынка МФО, разделение его на три категории с особенностями регулирования: компании, занимающиеся предпринимательским финансированием, компании, занимающиеся розничным финансированием и собственно МФК", – указывала в том числе она.