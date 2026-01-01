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Минфин возвращается к проведению аукционов по ОФЗ

Завтра, 2 сентября, состоится аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29031 (29031RMFS), сообщают в Минфине 1 сентября 2026 года, во вторник. Дата погашения – 29 июля 2042 года.

Минфин возвращается к проведению аукционов по ОФЗ

Министерство финансов Российской Федерации

©E. O./Shutterstock/Fotodom

Размещение планируется "в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске".

"Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", – уточняют в Минфине.

Заявки можно подать через Московскую или Санкт-Петербургскую валютную биржи. Расчеты по сделкам будут проведены на следующий рабочий день.

Можно предположить, что разместить Минфин намерен облигации в общей сложности на 1 трлн рублей. Дело в том, что еще 23 июля министерство информировало об эмиссии облигаций серий 29030 и 29031. Размер первой из них был установлен в 500 млрд рублей, второй – в 1 трлн рублей. Аукционов с того момента не проводилось, а сегодня Минфин анонсировал аукцион как раз по триллионному выпуску 29031.

20 июля в Минфине объявили о "приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации".

ОФЗ дают Минфину деньги для покрытия бюджетного дефицита. 11 августа стало известно, что за январь–июль 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП. Такой оказалась предварительная оценка исполнения бюджета.

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Метки: аукцион госдолг Минфин
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