В Центробанке не видят помех для такой политики, которая обеспечит замедление инфляции до 4%

"Нам сейчас ничего не мешает проводить политику таким образом, чтобы в следующем году вернуть инфляцию к цели. От шоков, от внешних, конечно, никто не застрахован, но мы в любом случае будем реагировать на эти шоки, принципы денежно-кредитной политики не меняются", – приводит слова Тремасова "Интерфакс".

Советник главы ЦБ обратил внимание на то, что вызванный повышением ставки НДС всплеск цен исчерпал себя уже во втором квартале.

"И мы видели, что весной текущие темпы роста цен уже вблизи 4%, в части устойчивой картины вблизи 4%, чуть выше 4%. В принципе мы шли к тому, что уже в этом году, во втором полугодии, цены будут расти с этой скоростью", – подчеркнул Тремасов.

Однако, констатирует он, далее случился шок, связанный с топливным кризисом.

Это побудило ЦБ в июле повысить прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5-5,5% до 6-7%. Несмотря на это, в Центробанке ожидают, что в 2027 году инфляция все же замедлится до ориентира, 4%.

"В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026 в пересчете на год. Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", – говорилось в Комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России от 5 августа.

Представители ЦБ не раз подчеркивали в публичных заявлениях и аналитических материалах необходимость сохранения 4%-го таргета и соответственно жесткой денежно-кредитной политики.

По состоянию на 24 августа в Минэкономразвития оценили годовой рост индекса потребительских цен на уровне 6,23% против 6,13% на 17 августа и 6,05% на 10 августа.