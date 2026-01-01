Не рассчитывать на дешевые горящие туры в Турцию рекомендовали в АТОР

"Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: «гореть» попросту нечему", – сообщается на сайте ассоциации в понедельник, 17 августа 2026 года.

По данным АТОР, наиболее выгодные цены на сентябрь наблюдались в апреле – мае. К августу средняя стоимость туров на этот месяц выросла примерно на 20%, а в отдельных популярных отелях – на 40% и более.

В ассоциации указывают на два ценовых скачка. Первый пришелся на июль, когда отельеры, зафиксировав рост спроса, подняли тарифы. Второй произошел в августе и частично был обусловлен динамикой курса евро.

Октябрьские туры на курорты Антальи сейчас дешевле сентябрьских на 15–20% и при этом ниже по стоимости, чем июньские. В АТОР отметили, что в люксовых отелях разница составляет до 30%. "В целом можно констатировать, что октябрь в Турции – самый бюджетный месяц всего пляжного сезона", – отмечают аналитики ассоциации.

Туроператоры предупреждают, что текущие октябрьские цены также могут начать расти. В 2026 году ценообразование на турецком направлении работает по классической схеме: раннее бронирование дает максимальную выгоду, а ближе к дате заезда цены растут. Тем, кто планирует отдых в Турции в октябре, АТОР рекомендует оформлять покупку в августе.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян подчеркивал: советы бронировать тур ближе к вылету не позволяют сэкономить деньги, а наоборот, увеличивают траты на отдых. "Цены в реальности выше, чем при раннем бронировании, а туры в отдельные объекты не купить – заканчиваются блочные номера и билеты", – отметил он.

Что такое горящие туры

Горящий тур – это туристическая путевка с близкой датой вылета (обычно за один – три дня, иногда за несколько часов). Туроператоры снижали цену, чтобы вернуть деньги за уже выкупленные авиабилеты и места в отелях, которые не удалось продать заранее.

Скидки на такие туры в Турцию могли достигать 50% и более и пользовались большой популярностью у российских туристов, так как в эту страну не нужно заранее оформлять визу. Раньше россияне могли получить туристическую визу по прилете в аэропорту, однако сейчас эта процедура отменена для краткосрочных поездок. Безвизовый режим позволяет находиться в стране до 60 дней.