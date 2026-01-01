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Не рассчитывать на дешевые горящие туры в Турцию рекомендовали в АТОР

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об исчезновении "горящих" предложений на турецком направлении. Поздняя покупка туров теперь обходится значительно дороже. Чем раньше туристы бронируют поездку, тем ниже ее конечная стоимость.

Турция

Турция (архивное фото)

©Sergei Sokolnikov / Shutterstock/Fotodom

"Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: «гореть» попросту нечему", – сообщается на сайте ассоциации в понедельник, 17 августа 2026 года.

По данным АТОР, наиболее выгодные цены на сентябрь наблюдались в апреле – мае. К августу средняя стоимость туров на этот месяц выросла примерно на 20%, а в отдельных популярных отелях – на 40% и более.

В ассоциации указывают на два ценовых скачка. Первый пришелся на июль, когда отельеры, зафиксировав рост спроса, подняли тарифы. Второй произошел в августе и частично был обусловлен динамикой курса евро.

Октябрьские туры на курорты Антальи сейчас дешевле сентябрьских на 15–20% и при этом ниже по стоимости, чем июньские. В АТОР отметили, что в люксовых отелях разница составляет до 30%. "В целом можно констатировать, что октябрь в Турции – самый бюджетный месяц всего пляжного сезона", – отмечают аналитики ассоциации.

Туроператоры предупреждают, что текущие октябрьские цены также могут начать расти. В 2026 году ценообразование на турецком направлении работает по классической схеме: раннее бронирование дает максимальную выгоду, а ближе к дате заезда цены растут. Тем, кто планирует отдых в Турции в октябре, АТОР рекомендует оформлять покупку в августе.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян подчеркивал: советы бронировать тур ближе к вылету не позволяют сэкономить деньги, а наоборот, увеличивают траты на отдых. "Цены в реальности выше, чем при раннем бронировании, а туры в отдельные объекты не купить – заканчиваются блочные номера и билеты", – отметил он.

Что такое горящие туры

Горящий тур – это туристическая путевка с близкой датой вылета (обычно за один – три дня, иногда за несколько часов). Туроператоры снижали цену, чтобы вернуть деньги за уже выкупленные авиабилеты и места в отелях, которые не удалось продать заранее.

Скидки на такие туры в Турцию могли достигать 50% и более и пользовались большой популярностью у российских туристов, так как в эту страну не нужно заранее оформлять визу. Раньше россияне могли получить туристическую визу по прилете в аэропорту, однако сейчас эта процедура отменена для краткосрочных поездок. Безвизовый режим позволяет находиться в стране до 60 дней.

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Метки: АТОР пляжный отдых туризм туристы Турция
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