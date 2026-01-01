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Центральный аппарат ФСО расширяется

Предельная численность военнослужащих и гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны устанавливается в 812 человек. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 августа 2026 года, в понедельник.

Центральный аппарат ФСО России вырастет

©Free Wind 2014/Shutterstock/Fotodom

Текст указа гласит, что новая предельная численность устанавливается с 1 июля. При этом указ вступает в силу со дня подписания. Причины расширения не называются.

В 2023 году численность центрального аппарата была увеличена с 725 до 760 человек, с 1 января 2025 года она должна была вырасти до 785 человек.

Важное уточнение: речь идет не об общей численности сотрудников службы.

Согласно Положению о ФСО (утверждено в 2004 году), "ФСО России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственным органам".

К полномочиям ФСО относятся в том числе персональная охрана президента, членов его семьи, проживающих совместно с ним или сопровождающих его, председателя правительства и обеих палат парламента, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора и главы Следственного комитета, иностранных делегаций во время их визитов в РФ.

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Метки: безопасность
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