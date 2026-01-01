ЦИК исключил "Яблоко" из федерального бюллетеня на выборах в Государственную думу

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия действует во исполнение судебного решения: "Здесь мы обязаны исполнить решение суда, и мы его исполняем", – указала она. По ее словам, решение принято единогласно, передает "Интерфакс".

Как уточнила секретарь ЦИК Наталья Бударина, в избирательном бюллетене после строки с №1 будет следовать строка с №3. "Строка под №2 исключается, нумерация иных строк текста избирательного бюллетеня остается неизменной, так как, согласно части 5 статьи 79 ФЗ, номера, полученные в результате жеребьевки, сохраняются за политическими партиями до окончания избирательной кампании", – сообщила Бударина на заседании Центризбиркома.

Такое изменение касается всех 226 видов избирательных бюллетеней для голосования, указала она.

Таким образом, после "Единой России" под №1 в бюллетене будет ЛДПР под №3, далее под номерами с 4-го по 11-й расположены Партия прямой демократии, "Зелёные", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

Из-за чего "Яблоко" сняли с выборов в Госдуму

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов "Яблока". Истцы указывали на нарушения, допущенные при подаче документов и проведении агитации, включая вопросы интеллектуальной собственности и авторских прав, а также на претензии, касающиеся законодательства о противодействии экстремизму, и нарушения финансирования.

Представитель Центризбиркома в суде сообщил о поступивших в ЦИК от Росфинмониторинга сведениях относительно иностранного финансирования ряда кандидатов. В "Яблоке" отрицали получение средств из-за рубежа и заявляли, что речь шла о пожертвованиях от россиян, получивших деньги из иностранных источников.

Жалоба партии на решение суда была отклонена. 17 августа Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от "Яблока".

По словам адвоката Гаджи Алиева, партия намерена продолжить обжалование в Президиуме Верховного суда.

В 1993 году на выборах в Госдуму первого созыва в федеральный бюллетень были включены 13 партий и блоков, в 1995 году – 43, в 1999-м – 26, в 2003-м – 23, в 2007-м – 11. В 2011 году в выборах участвовали семь партий, а в 2016 и 2021 годах в бюллетене значилось по 14 партий.