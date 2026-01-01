Еще 4 европейские страны перестанут принимать российские загранпаспорта старого образца

Власти Швеции до 31 декабря 2026 года продолжат впускать граждан России с визами и видами на жительство стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, полученными до 1 октября. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходного периода не предусматривают.

"После вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах", – напомнили в понедельник, 17 августа 2026 года, в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как указывается в Telegram-канале АТОР, до этого прием российских небиометрических паспортов уже прекратили Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.

В ассоциации рекомендовали гражданам, планирующим поездки в страны с действующими ограничениями, заранее уточнить требования к документам и удостовериться, что загранпаспорт подходит для въезда.

Как страны Евросоюза вводили ограничения на прием загранпаспортов без биометрических данных

Европейские страны постепенно перестают признавать российские загранпаспорта старого образца. Отказ стран Евросоюза принимать документы без биометрии связан с переходом на цифровую систему пограничного контроля (EES) и соображениями безопасности.

С 1 апреля 2025 года выдавать визы россиянам только по 10-летним биометрическим загранпаспортам начала Франция. Также в прошлом году аналогичные решения приняли Исландия, Чехия, Латвия и Литва.

С 1 января 2026 года Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта без биометрии, с 1 апреля – Польша.

С 1 июня 2026 года также не принимает небиометрические загранпаспорта, выданные в России, Финляндия. До конца года действует переходный период – въезд в страну возможен только при наличии национальной или шенгенской визы, полученной до 1 июня. Новые визы оформляются исключительно владельцам паспортов с чипом.

С 1 сентября выданные Россией дипломатические и служебные паспорта без микрочипа с биометрией не будут признаваться в Эстонии. Аналогичные ограничения для общегражданских паспортов в стране ввели с 31 марта 2025 года.

В чем отличие между российскими загранпаспортами старого и нового образца

Российские загранпаспорта бывают двух видов: старого образца (без биометрических данных) сроком на пять лет и нового (биометрические) на 10 лет. Последние оснащены чипом с биометрией (отпечатки пальцев), содержат 46 страниц, а не 36, как небиометрические. Для оформления биометрического паспорта требуется обязательное сканирование пальцев. Это не отменяет сдачи отпечатков пальцев, если она нужна для оформления визы.