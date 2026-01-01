Пинью рассказала на брифинге, что в Брюсселе получили приглашение прибыть в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Каким образом оно было передано, представитель ЕК не уточнила.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что РФ по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать и обозначить свои позиции относительно обеспечения безопасности в регионе. По словам главы государства, после этого Москва решит, в каком формате будет продолжать диалог.

Кого позвали в Москву и как в Европе отреагировали на приглашение

После заявления Владимира Путина замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что приглашение посетить Москву касается представителей так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции. На Смоленской площади подчеркнули, что возможный визит носит ознакомительный характер и не означает автоматического подключения европейских государств к трехсторонним переговорам России, США и Украины.

В европейских столицах инициатива Кремля вызвала неоднозначную реакцию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус публично призвал Европу принять приглашение и использовать возможность для прямого разговора, а в Елисейском дворце саму идею формализации диалога назвали позитивным сигналом. Однако в Париже выдвинули встречное условие: европейские делегаты готовы приехать только при гарантии их участия в следующем раунде переговоров наравне с Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Позиция Евросоюза по диалогу с Россией

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Евросоюз свернул политический диалог с Москвой и ввел серию масштабных санкционных пакетов. В Брюсселе придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины", настаивая на том, что любые консультации по урегулированию конфликта должны проходить при обязательном участии Киева.

На фоне активизации международных дискуссий вокруг европейской безопасности руководство ЕС потребовало для себя места за столом переговоров наравне с Вашингтоном. При этом внутри самого объединения нет полного единства. Если Еврокомиссия и большинство стран сообщества настаивают на жестких предварительных условиях для контактов с Россией, то отдельные государства – например Словакия – выступают за поддержание прямого диалога с Москвой.