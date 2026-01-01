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Как отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, для того чтобы рестрикции были эффективными, "их необходимо в полной мере внедрять, строго обеспечивать их соблюдение и предотвращать любые попытки обхода".

"Именно поэтому мы создаем Управление ЕС по вопросам санкций – чтобы укрепить наш потенциал и гарантировать результативность всех действующих санкционных режимов", – цитирует фон дер Ляйен "Интерфакс".

Курировать работу нового управления будет член ЕК Мария Луиш Албукерке. Предполагается, что важнейшим направлением деятельности управления станет поддержка специального представителя ЕС по вопросам санкций.

На эту должность назначен Ларс Даниэльссон. Он приступит к исполнению обязанностей 6 февраля 2027 года после того, как истечет срок полномочий нынешнего представителя, ирландского дипломата Дэвида О'Салливана.

Мария Луиш Албукерке: еврокомиссар с опытом антикризисного управления

Мария Луиш Албукерке – португальский экономист и политик, с декабря 2024 года занимающая в Европейской комиссии пост комиссара по финансовым услугам и Союзу сбережений и инвестиций. В зону ее ответственности входят защита финансовой стабильности Евросоюза, регулирование рынков капитала и надзор за соблюдением финансовых ограничений в банковском секторе.

До переезда в Брюссель Албукерке сделала карьеру в правительстве Португалии, где с 2013 по 2015 год возглавляла Министерство финансов. Этот период пришелся на выход страны из тяжелого долгового кризиса и завершение международной программы финансовой помощи, а также сопровождался масштабной реструктуризацией португальского банковского сектора.

Назначение Албукерке куратором нового санкционного управления объясняется тесной связью рестрикций с движением капиталов, банковскими транзакциями и заморозкой активов. Ранее она также занимала должность директора департамента эмиссий и рынков в португальском агентстве по управлению государственным долгом и работала в частном финансовом секторе.

Ларс Даниэльссон: ветеран шведской дипломатии

Ларс Даниэльссон – кадровый шведский дипломат и государственный деятель с многолетним опытом работы в общеевропейских структурах. С 2016 по 2023 год он занимал пост постоянного представителя Швеции при Евросоюзе, представляя интересы Стокгольма в Брюсселе в период выхода Великобритании из состава сообщества и введения первых масштабных антироссийских пакетов.

Особую роль дипломат сыграл в первой половине 2023 года, когда Швеция председательствовала в Совете ЕС. На этом этапе Даниэльссон координировал сложные переговоры между странами-участницами для согласования очередных ограничений и выработки компромиссов по спорным экономическим вопросам.

В разные годы своей карьеры он также работал послом Швеции в Германии и Южной Корее, возглавлял генеральное консульство в Гонконге и Макао, а в начале 2000-х годов был государственным секретарем в канцелярии премьер-министра Швеции, курируя международную повестку.

Институт спецпредставителя ЕС по санкциям и миссия Дэвида О'Салливана

Должность международного специального представителя ЕС по вопросам реализации санкций была учреждена Еврокомиссией в конце 2022 года. Появление этого поста стало ответом Брюсселя на необходимость контролировать исполнение беспрецедентного объема ограничений, введенных против России и ряда других государств.

Первым и бессменным руководителем этого направления на протяжении четырех лет являлся ирландский дипломат Дэвид О'Салливан, ранее занимавший посты генерального секретаря Еврокомиссии и посла ЕС в США. Главным направлением его работы стали регулярные визиты и переговоры с властями третьих стран – прежде всего в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и Кавказе – для пресечения параллельного импорта и реэкспорта подсанкционных товаров.

В ноябре 2026 года стало известно, что О'Салливан покинет этот пост в феврале 2027 года по истечении срока своего мандата. При этом сам институт спецпредставителя сохраняется, а его полномочия усиливаются за счет создания профильного административного аппарата.

Архитектура санкционного контроля в Евросоюзе

До реформы 2026 года полномочия по контролю за исполнением санкций в Евросоюзе были распределены между разными департаментами Еврокомиссии и национальными ведомствами 27 стран-участниц. Такой подход нередко приводил к расхождениям в трактовке правил: одни государства применяли запреты максимально жестко, тогда как другие оставляли пространство для маневра при выдаче разрешений и проведении таможенных проверок.

Новое Управление ЕС по вопросам санкций создается в структуре Генерального секретариата Еврокомиссии и приступит к работе 16 января 2027 года. В компетенцию органа войдет мониторинг всех действующих ограничительных режимов блока – не только в отношении России и Республики Беларусь, но и против Ирана, КНДР, Сирии, а также в сфере борьбы с киберугрозами и организованной преступностью.

Объединение аналитиков, юристов и экономистов в едином центре призвано устранить бюрократические барьеры при обмене разведывательной и таможенной информацией между столицами ЕС. Это позволит быстрее выявлять схемы обхода запретов и оперативно закрывать правовые лазейки.

Ранее ЕС утвердил 22-й пакет санкций против Москвы.