Финляндия готовит новые ограничения на въезд в страну для россиян

Как передает Yle, Орпо напомнил, что въезд для граждан РФ ограничен с 2022 года.

"Это делается с той целью, чтобы можно было отказать во въезде в том числе профессиональным спортсменам", – сказал Орпо.

Глава финского МИД Элина Валтонен, в свою очередь, написала в соцсети X, что ведомство в срочном порядке готовит предложение об изменении правительственного постановления, определяющего принципы въезда россиян.

На следующей неделе в Хельсинки состоятся два матча НХЛ, в которых должны принять участие в том числе российские хоккеисты. С 20 по 21 ноября в столице Финляндии с участием российских спортсменов также должны пройти соревнования по фигурному катанию. Кроме того, россияне ожидаются на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который с 27 по 29 ноября примет курорт Рука.

Текущий режим въезда для россиян в Финляндию и лазейка для спортсменов

На сегодняшний день свободный въезд в Финляндию для граждан РФ полностью закрыт. Туристические поездки и транзит в другие страны Шенгенской зоны через финскую территорию находятся под строжайшим запретом еще с осени 2022 года. Посольства и консульства республики принципиально не принимают у россиян документы на выдачу туристических виз, а использовать Финляндию в качестве транзитного хаба для вылета в другие государства при прибытии напрямую из РФ невозможно.

Между странами полностью отсутствует прямое логистическое сообщение. Сухопутная граница и все автомобильные погранпереходы заблокированы финским правительством, прекращено любое авиационное и железнодорожное сообщение. Единственным способом добраться в республику напрямую остаются стыковочные авиарейсы через третьи страны (например, через Турцию или Сербию). При этом въехать в Шенгенскую зону по суше напрямую из России с целью туризма сейчас невозможно ни через одну соседнюю страну. Аналогичные стопроцентные запреты на наземных КПП ввели также Норвегия, Эстония, Латвия и Литва.

Пересечь границу сейчас могут лишь исключительные категории граждан России по жестким гуманитарным или семейным основаниям. В этот перечень входят постоянные резиденты и граждане ЕС или Финляндии, их прямые члены семей, дипломаты и студенты долгосрочных программ. Владельцы недвижимости, купившие ее до осени 2022 года, допускаются лишь в исключительных случаях для экстренного и неотложного ремонта жилья.

Именно в категории краткосрочных трудовых поездок кроется лазейка, которой до сих пор пользуются профессиональные российские спортсмены. Действующее миграционное законодательство республики рассматривает участие в официальных турнирах или коммерческих матчах как трудовую деятельность. Даже при отсутствии финских виз атлеты могут использовать ранее выданные многократные шенгенские штампы других стран. На пограничном контроле такие поездки квалифицируются как "рабочие", что юридически выводит их из-под санкционных ограничений, созданных исключительно для обычных путешественников.