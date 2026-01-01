Участники подчеркнули поддержку международных мер по привлечению к ответственности физических и юридических лиц, причастных к поселенческой деятельности, расширению поселений и политике аннексии, и вновь осудили планы строительства к востоку от оккупированного Восточного Иерусалима, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа, распространенного МИД Турции.

В заявлении отмечается, что Израиль в последнее время активизировал строительство новых поселений на оккупированных территориях. Поселенческая политика остается одной из ключевых проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и Палестинской национальной администрацией и рассматривается как препятствие для мирного урегулирования.

Министры также поддержали решение Лондона ввести ограничения против организации, которая, по оценке британской стороны, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

МИД Великобритании 17 ноября объявил о санкциях против восьми израильских строительных компаний, задействованных в застройке на Западном берегу реки Иордан. Эти поселения считаются незаконными с точки зрения международного права.

Израиль систематически создает и расширяет еврейские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Эта практика началась после Шестидневной войны 1967 года и заметно ускорилась в последние годы, к настоящему моменту создано около 160 официальных поселений и десятки неофициальных. По приблизительной оценке, в этих населенных пунктах проживает около 700 тыс. израильских поселенцев (примерно 500 тыс. на Западном берегу и около 200 тыс. в Восточном Иерусалиме). Для сравнения: на территории самого Израиля на октябрь 2026 года проживает 10,3 млн человек.