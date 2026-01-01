О высылке дипломатов сообщили кипрский телеканал ANT1 Live и издание Politico со ссылкой на источники среди представителей властей. По их информации, сотрудники посольства уехали в начале прошлой недели по требованию кипрских органов безопасности.

Что известно о работе российских дипломатов на Кипре

Как сообщает ANT1 Live, Служба разведки Кипра (KYP) установила наблюдение за двумя россиянами после получения информации об их предполагаемой связи с российскими спецслужбами. По данным телеканала, операция позволила выявить сеть контактов дипломатов с гражданами Кипра, которые в силу своей профессиональной деятельности имели доступ к конфиденциальным сведениям.

По информации источников Politico, эта сеть пыталась получить закрытые данные, касающиеся безопасности Кипра и Евросоюза. Кроме того, ее участники, как утверждается, интересовались технологиями, передача которых в Россию запрещена европейскими санкциями.

Кипрские спецслужбы, по сведениям ANT1 Live, несколько месяцев отслеживали передвижения дипломатов и их встречи. Телеканал утверждает, что разведка установила круг людей, с которыми контактировали россияне, а также выяснила, удалось ли им получить интересовавшие их сведения.

Операция затронула период председательства Кипра в Совете ЕС

Как отмечает ANT1 Live, предполагаемая разведывательная деятельность продолжалась в том числе в течение первой половины 2026 года, когда Кипр председательствовал в Совете Европейского союза.

Президент республики Никос Христодулидис, по информации телеканала, постоянно получал сведения о ходе операции. Один из представителей кипрских органов безопасности не стал опровергать сообщения о высылке дипломатов и заявил, что это не первый случай пресечения деятельности иностранных разведчиков на острове.