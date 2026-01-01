В Пентагоне и Оттаве заявили, что оперативно сотрудничество не изменилось. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти сказал журналистам: "Я поговорил с нашим военным руководством. Там не видят никаких изменений". Представитель Пентагона Шон Парнелл заверил, что директива не повлияет на обмен разведданными, NORAD и операции НАТО.

Сенатор-демократ от Виргинии Тим Кейн, входящий в делегацию Конгресса США, которой Пентагон рассказал о содержании документа, подтвердил: "Речь не о NORAD, не о НАТО и не об учениях". Кейн назвал меморандум одним из шагов администрации Трампа, которые осложняют отношения с Канадой. "Тон плохой, и в нем нет никакой необходимости", – заявил он на пресс-конференции.

Его однопартиец, сенатор от Делавэра Крис Кунс, назвал директиву "автоголом". "Я рад, что это существенно не скажется на работе военных", – добавил он.

По словам Раундса, разъяснения Пентагона помогли успокоить канадских чиновников, которые поначалу опасались, что США намерены свернуть военное сотрудничество с Оттавой.

Неформальные контакты американских и канадских военных

The New York Times рассказала подробности меморандума. Раундс сообщил газете, что директиву подготовили несколько месяцев назад, но утвердили недавно. Она не меняет порядок официального военного взаимодействия, однако не поощряет некоторые неформальные встречи офицеров двух стран.

Раундс входит в делегацию конгресса, которой Пентагон рассказал о содержании документа. "Насколько я понимаю, проходили какие-то мероприятия, на которых встречались наши и их офицеры. Думаю, есть желание сначала сделать упор на соглашения о закупках вооружений или сотрудничестве в этой сфере, а уже потом нормализовать неформальное общение", – сказал он.

Газета отмечает, что Канада в ближайшее время должна принять решение о закупке нескольких десятков американских истребителей F-35. Вместо части из них Оттава может заказать шведские Saab Gripen.

Отношения Канады и США

Отношения двух стран заметно ухудшились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет The New York Times. Его администрация обложила канадские товары высокими пошлинами, а сам президент неоднократно призывал сделать Канаду 51-м штатом США. В сентябре директор ФБР Кэш Патель временно приостановил часть взаимодействия с канадскими коллегами.

Тогда же премьер-министр Канады Марк Карни в интервью газете признал, что допускал, пусть и маловероятную, возможность военных действий США против своей страны. На форум в Галифаксе, где традиционно собираются военные и эксперты США, Канады и их союзников, американских офицеров уже два года не пускает собственное правительство, пишет The New York Times. В этом году большинство дискуссий там было посвящено меняющейся роли Вашингтона в мировой безопасности, причем без представителей Пентагона.

Ограничения касаются неформального общения, а не оперативного взаимодействия. Обмен разведданными, NORAD и операции НАТО остаются без изменений, подтвердили Пентагон и канадский министр.