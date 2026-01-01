План разработала Государственная пограничная служба Литвы, заявил в четверг, 19 ноября 2026 года, глава МВД республики Мартинас Кателинас. Документ предусматривает установку на наиболее уязвимых участках сегментных ограждений с дополнительным барьером из колючей проволоки, сообщает LRT. Такие участки предполагается оборудовать камерами и тепловизорами. Сплошное ограждение всей границы не планируется: на некоторых отрезках оно нецелесообразно из-за природных условий.

Кателинас пояснил, что граница с Калининградской областью проходит вдоль Немана и других водоемов, поэтому механически перенести на нее все решения, применяемые на границе с Республикой Беларусь, невозможно. Уточняется, что для реализации подготовленных предложений потребуется дополнительное финансирование.

Ранее за установку физических заграждений на наиболее уязвимых участках границы выступил главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас. По его словам, это позволило бы сократить необходимость постоянного привлечения военнослужащих к патрулированию.

Как Литва укрепляла границу с Россией с 2022 года

Граница Литвы с Калининградской областью имеет протяженность около 297 км. Значительная ее часть проходит по рекам и водоемам. Физические заграждения и системы наблюдения на этом направлении появились еще до начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

К ноябрю того же года, по данным МВД Литвы, вся граница с Россией уже контролировалась современными системами наблюдения, а на 46 км сухопутного участка действовал физический барьер. За охрану отвечали около 774 пограничников. В сентябре 2022 года Литва ввела чрезвычайное положение на участках границы с Россией и Республикой Беларусь, объяснив это угрозами безопасности, а также риском гибридных атак и провокаций.

В 2023 году Литва продолжила модернизацию пограничной инфраструктуры и усилила охрану морского направления. В частности, МВД объявило о восстановлении отдельного подразделения пограничной службы по охране побережья Балтийского моря. Власти также заявляли о необходимости обновлять системы наблюдения, развивать беспилотную авиацию и укреплять взаимодействие пограничников с вооруженными силами.

В июле 2024 года Литва обратилась к Еврокомиссии за финансированием модернизации систем наблюдения на границе с Россией. Стоимость соответствующих работ оценивалась почти в €16 млн, а потребность в финансировании – в €13,7 млн. В декабре стало известно о выделении республике €15,4 млн из средств ЕС на обновление электронных систем наблюдения на четырех пограничных участках. Работы планировалось завершить в 2027 году.

Параллельно Литва начала развивать военную инфраструктуру для сдерживания возможного продвижения противника. В июне Минобороны сообщило о закупке инженерных средств заграждения более чем на €4 млн: "зубов дракона", сборных противотанковых ежей, конструкций типа "испанская лошадь" и бетонных дорожных барьеров. Их предполагалось размещать в инженерных парках у границ с Россией и Республикой Беларусь. В июле правительство утвердило план создания 27 таких парков.

В июне 2025 года глава МВД Владислав Кондратович заявил, что для комплексного укрепления границы с Калининградской областью потребуется более €120 млн. Средства предполагалось направить на строительство физических заграждений, модернизацию систем наблюдения и приобретение противодронового оборудования. Также рассматривалась закупка дополнительных патрульных катеров и нового судна на воздушной подушке для контроля рек и Куршского залива.

Дальнейшие планы Литвы

В августе 2026 года правительство Литвы расширило программу военного контрмобильного укрепления границ с Россией и Республикой Беларусь. Число инженерных парков с заграждениями решено увеличить с 27 до 50, а срок их обустройства перенести на конец 2028 года.

Кроме того, предусмотрено создание вдоль границы 20-метровой полосы с инженерными средствами противодействия продвижению войск. На определенных армией участках в глубине территории страны ширина таких зон может достигать 150 м. В план также включено восстановление болот и заболоченных территорий, которые должны затруднять движение тяжелой военной техники.

На дорогах и подъездах к мостам планируется устанавливать резервные заграждения, а сами мосты оборудовать конструкциями для крепления взрывчатых веществ. Завершить эти работы предполагается к концу 2030 года.

Отдельным направлением стало усиление непосредственной охраны границы. С 8 октября 2026 года литовские военные помогают пограничникам патрулировать участки у Калининградской области. 16 ноября Минобороны продлило усиленный режим охраны до конца месяца. По заявлениям литовских властей, меры носят превентивный характер.