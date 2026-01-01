Кто представит Европу на мирных переговорах по Украине: Мерц назвал главные страны

"У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран: Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше", – приводит слова Мерца The Kyiv Independent.

Канцлер подчеркнул, что сейчас важнее не определить конкретных представителей Европы, а добиться согласия России на совместные переговоры. По его словам, за столом должны находиться Украина, европейские страны, США и Россия. Вопрос о том, кто именно будет представлять Евросоюз, европейские лидеры намерены обсуждать за закрытыми дверями.

Мерц увидел позитивные сигналы после переговоров в Абу-Даби

Выступая 12 ноября в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества, Мерц заявил, что услышал "некоторые позитивные сигналы" по итогам переговоров в Абу-Даби. По его мнению, это дает возможность рассчитывать на достижение мирного урегулирования при участии США и европейских стран.

Канцлер также отметил, что, судя по последним событиям, российская сторона все больше признает необходимость участия Европы в обсуждении вопросов, связанных с европейской безопасностью. При этом он призвал не делать преждевременных выводов: до достижения мира, по его оценке, предстоит пройти еще долгий путь.

Мерц отдельно подчеркнул, что европейские страны должны продолжать политическую и экономическую поддержку Украины. В частности, Евросоюзу необходимо закрыть дефицит финансирования Киева на 2027 год, который канцлер оценил примерно в €45 млрд. После этого европейским лидерам предстоит согласовать финансовую помощь на период с 2028 года.

Москва пока не согласовала участие Европы в переговорах

Заявления Мерца прозвучали на фоне активизации дипломатических контактов по Украине. 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После этого спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву и встретились с Владимиром Путиным. Затем они направились в Дублин для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

После переговоров в Кремле помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские страны стремятся подключиться к мирному процессу, однако им необходимо определиться, хотят ли они мира или продолжения конфликта. По его словам, практические действия европейцев пока свидетельствуют о стремлении к продолжению боевых действий.