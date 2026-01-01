Меры по развитию спорта в России обсудил профильный совет

Кроме того, президент предложил отменить подтверждение спортивных разрядов, поручил сделать участие детей в базовых официальных соревнованиях бесплатным и анонсировал появление в Едином календарном плане с 2027 года Кубка Защитников Отечества. Минспорту предстоит провести турнир совместно с фондом "Защитники Отечества" и регионами.

Глава государства заявил, что система соревнований должна стать доступнее для людей разных возрастов и уровня подготовки. По его словам, ежегодно на федеральном уровне проводится более 13 тыс. стартов, а по стране – около 230 тыс.

Отдельный блок – обновление стратегии развития физкультуры и спорта. Цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году (сейчас около 63%, или 84,3 млн человек). Президент поручил подготовить концепцию развития массового спорта с понятными этапами, ежегодными целевыми показателями, региональными планами и мерами по повышению доступности инфраструктуры.

В правительстве подтвердили подготовку нормативных изменений и внедрение автоматического присвоения разрядов по итогам выступления, без дополнительной подачи документов.

Говоря о финансировании, президент потребовал направлять средства Российского спортивного фонда напрямую в федерации, а не размазывать их по второстепенным активностям и административным расходам. Он также предостерег от вывода денег в строительные проекты, где сложнее обеспечить прозрачность.

Поддержка ветеранов СВО названа одним из приоритетов. По данным фонда "Защитники Отечества", спортом систематически занимаются 17 тыс. ветеранов, свыше 4500 из них – люди с инвалидностью.

В части цифровизации президент поддержал развитие единой информационной системы "Спорт", а также применение искусственного интеллекта для повышения объективности судейства.

Сообщалось также о подготовке первой в России 10-летней стратегии спортивной медицины с электронными паспортами здоровья спортсменов и ИИ-инструментами для оценки медицинских рисков.

Совет при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта – это совещательный орган, созданный для выработки государственной политики в сфере спорта, здорового образа жизни и подготовки спортивного резерва. В состав совета входят глава государства, ключевые члены правительства, руководители профильных ведомств, губернаторы, главы спортивных федераций и общественные деятели. Заседания совещательного органа проводятся не реже одного раза в год. При необходимости по решению президента России могут созываться и внеочередные встречи.

Формально решения совета носят рекомендательный и консультативный характер, но на практике они становятся обязательными к исполнению, поскольку по итогам заседаний оформляются в виде официальных поручений, указов или распоряжений президента России.