Михаил Мишустин обновил перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров

Госпрограмму "Развитие транспортной системы" будет курировать вице-премьер Андрей Никитин, сообщила пресс-служба кабмина в субботу, 14 ноября 2026 года. Ранее за это направление отвечал Виталий Савельев, который в сентябре покинул пост заместителя председателя правительства в связи с избранием депутатом Госдумы.

Госпрограмму "Информационное общество" передали в сферу ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко. До кадровых изменений ее курировал Дмитрий Григоренко, занимавший должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства.

11 ноября сообщалось, что Григоренко займет пост зампреда правления Сбербанка. После его ухода из кабмина обязанности руководителя аппарата перешли к Ирине Окладниковой, которая теперь будет отвечать за государственную программу "Обеспечение функционирования высших органов государственной власти РФ".

Еще одна кадровая замена касается программ развития Дальнего Востока и Арктической зоны. Ранее их курировал Юрий Трутнев, совмещавший должности вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Теперь ответственность за оба направления возложена на Олега Кожемяко, который занял эти посты после ухода Трутнева. Последний еще в октябре был назначен помощником президента.

Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов будет курировать госпрограмму "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", а первый вице-премьер Денис Мантуров – программу "Юстиция".

Институт кураторства государственных программ был введен в 2021 году. Вице-премьер, отвечающий за программу, формирует управляющий совет и возглавляет его. Под его руководством обеспечиваются разработка и реализация программы, корректировка ее параметров и контроль за достижением запланированных результатов.

От юстиции до развития Арктики: за что отвечают вице-премьеры

Программа "Юстиция" направлена на совершенствование правовой системы и обеспечение прав и свобод граждан. Включает развитие системы Минюста, совершенствование законодательства, повышение доступности юридической помощи и государственных услуг, цифровизацию правовой информации, ведение реестров нормативных актов и развитие системы исполнения судебных решений.

"Обеспечение функционирования высших органов государственной власти Российской Федерации". Это новая государственная программа, рассчитанная на 2027–2036 годы. Направлена на обеспечение деятельности высших органов государственной власти страны. Ответственным исполнителем определено управление делами президента РФ. В перечень госпрограмм включена распоряжением правительства от 9 июня 2026 года, вступающим в силу 1 января 2027 года.

"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков". Программа Минфина, охватывающая бюджетную и налоговую политику, управление государственным долгом и федеральным имуществом, межбюджетные отношения, развитие финансовой инфраструктуры и регулирование финансового рынка. Среди основных задач – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение эффективности государственных расходов и развитие финансового рынка.

"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" – это комплексная программа развития регионов Дальнего Востока. Предусматривает привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, повышение качества жизни населения и закрепление жителей в восточных регионах России. Особое внимание уделяется развитию экспортных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Программа "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" направлена на комплексное развитие российской Арктики как стратегически важной территории. Включает поддержку инвестиционных проектов и предпринимательства, развитие Северного морского пути и транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию социальных объектов, улучшение условий жизни населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера.

Программа "Развитие транспортной системы" охватывает развитие автомобильных дорог, железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. Ее основные задачи – расширение и модернизация транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности перевозок, сокращение транспортных издержек и развитие транспортных коридоров, связывающих российские регионы и обеспечивающих внешнеторговые перевозки.

Программа "Информационное общество" охватывает цифровую трансформацию государственного управления, развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление электронных государственных услуг, развитие цифровых сервисов и информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и доступности цифровых ресурсов для населения и организаций.