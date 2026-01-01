На подлете к Москве сбиты 12 дронов

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву", – написал он в своем Telegram-канале накануне поздно вечером.

Позже, на исходе ночи, мэр сообщил об уничтожении еще десяти дронов.

На месте падения обломков приступили к работе специалисты экстренных служб.

О пострадавших и о разрушениях на земле не сообщается.

В ночь на вторник, 11 августа, силы ПВО сбили на подлете к Москве 13 беспилотников.

Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье: хроника ущерба

ВСУ пытаются атаковать Москву и Подмосковье посредством беспилотников уже несколько лет. Как правило, дроны уничтожают на подлете к столице, однако в отдельных случаях обломки достигали городской инфраструктуры и жилых объектов.

Весной 2023 года в столице в результате налета дронов были впервые повреждены жилые дома: на Ленинском проспекте, 92/1, Профсоюзной улице, 98/6 и улице Атласова, 11. Летом того же года БПЛА несколько раз наносили ущерб небоскребам делового центра "Москва-Сити".

Летом 2026 года ВСУ начали активно атаковать столицу РФ дронами.

В июне были повреждены многоквартирный дом в Жуковском, частные дома в нескольких населенных пунктах, торговый центр "Белая Дача" и другие объекты. На Московском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. В Раменском округе в результате атаки БПЛА возник пожар, погибла восьмилетняя девочка.

18 июля в Электростали БПЛА атаковал логистический центр Wildberries – 37 человек пострадало, позднее один из них умер. Обломки упали также на детский сад. В Ногинске возник пожар на территории нефтебазы. Позже в Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом.

4 августа в промзоне Новосёлок (Чеховский округ) возникли несколько пожаров, наиболее крупный – на складе. Повреждены электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково обломки повредили частный дом и автомобиль. Пять человек погибли, 10 пострадали.