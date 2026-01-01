Над регионами России за день сбито 39 украинских беспилотников

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Что сообщают из регионов

Белгородская область. По данным регионального оперштаба, в Шебекино погиб мужчина. Есть и пострадавшие – в том же Шебекино одна женщина получила акубаротравму, другая – осколочные ранения грудной клетки и плеча, а мужчина – слепые осколочные ранения грудной клетки и живота. В районе села Графовка женщина была травмирована при атаке грузового автомобиля, у нее осколочные ранения бедра и спины. Также зафиксировано множество прилетов по жилым домам, коммерческим объектам, автомобилям.

Курская область. Девушка с хутора Звягин получила акубаротравму. В слободе Белая дрон угодил в здание с пекарней и магазином. Там пострадали пять женщин и один мужчина. У четырех женщин травмы головы, у одной – слепое осколочное правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра, мужчина тоже получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сообщает губернатор Александр Хинштейн.

Севастополь. В соцсетях губернатора Михаила Развозжаева говорится о нейтрализации семи беспилотников. Пострадавших не было, в Гагаринском районе "зафиксированы два возгорания травы".

Что сообщали ранее

По данным Минобороны России, за ночь с 26 на 27 августа над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями, Башкирией, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Украинские беспилотники атаковали в том числе логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе. Сотрудников обоих комплексов эвакуировали. В компании заявили, что склад в Уфе получил "незначительные повреждения" и был временно закрыт. Склад в Оренбурге возобновил работу, однако на сутки там ограничили прием FBS-отправлений.