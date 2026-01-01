"НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст множество осложнений", – приводит Radio Zet слова Томчика.

Он отметил, что не может подтвердить информацию Bloomberg, добавив, что подобный вопрос поднимался много месяцев назад. Он также подчеркнул, что решения по воздушному пространству Украины должны приниматься с участием всего Альянса.

20 ноября на территории Польши упали две ракеты и беспилотник. Польская прокуратура заявила, что они принадлежали России. В Кремле отрицали нарушение российского боком польского воздушного пространства. После инцидента Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы Patriot на границе с Украиной.

Власти Киева неоднократно обращались к Варшаве и другим западным партнерам с просьбой сбивать российские беспилотники и ракеты, которые пролетают над Украиной. В ответ польские власти акцентируют внимание на рисках, связанных с такими действиями, и подчеркивают, что принять их возможно только при согласии всех государств – членов НАТО.

До этого соответствующий вопрос поднимался в октябре 2025 года. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе визита во Львов заявил, что польские войска не будут самостоятельно сбивать ракеты, пролетающие над территорией Украины, без согласования с союзниками по НАТО.