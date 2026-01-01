Один человек погиб, не менее семи ранены при ракетной атаке ВСУ на жилой дом в Брянске

СК проинформировал, что возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Врио губернатора Егор Ковальчук, в свою очередь, рассказал, что Вооруженные силы Украины ударили по Дятьковскому району Брянской области.

"Пострадавших нет. Есть последствия удара по гражданским объектам. Все службы работают на местах. Оцениваем последствия, определяем работы по восстановлению", – написал Ковальчук в "Максе".

Ракетная атака на Брянск 10 марта 2026 года

Брянск не в первый раз попадает под ракетный удар. Так, 10 марта 2026 года ВСУ атаковали Советский район города, использовав англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Власти России классифицировали произошедшее как преднамеренный террористический акт против мирного населения.

По данным Следственного комитета и МИД РФ, было выпущено от 7 до 8 снарядов Storm Shadow. Предположительно, пуски осуществлялись с самолетов Су-24 из Одесской области.

Основной удар пришелся на район завода микроэлектроники "Кремний ЭЛ". Также пострадали прилегающий к нему оживленный деловой квартал, Брянский государственный инженерно-технологический университет (технический колледж), жилые многоквартирные дома, остановка транспорта и около 20 автомобилей. Всего повреждения получили более 70 объектов инфраструктуры.

Жертвами атаки стали 8 мирных жителей. Ранены 42 человека.

Обновлено в 14:01 мск – уточнено количество пострадавших