Президент Финляндии призвал наладить отношения с Россией в течение двух месяцев

"Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт", – цитирует РИА Новости интервью Стубба, опубликованное в августовском номере журнала Koululainen.

В июне Стубб говорил, что Евросоюз должен начать диалог с Владимиром Путиным. Он настаивал, что инициатором переговоров должен выступить ЕС. При этом сам он отказался быть переговорщиком с Россией от Европы. Кремль говорил об открытости к диалогу с ЕС.

Тогда президент Финляндии допустил участие США в переговорах Евросоюза и России при условии, что внешняя политика американской администрации в отношении России и Украины соответствует интересам ЕС.

Президент России Владимир Путин заявлял, что считает наиболее подходящим кандидатом от ЕС для участия в потенциальных переговорах с РФ бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, с которым он встречался в Кремле 5 июня. Правительство ФРГ и глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергли идею.

Как складывались контакты России и ЕС после 2022 года

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года прямой политический диалог между Россией и институтами ЕС практически прекратился. До этого отношения строились через регулярные саммиты Россия – ЕС и другие форматы. После начала конфликта Евросоюз сосредоточился на санкциях, поддержке Украины и дипломатическом давлении на РФ.

Отдельные контакты европейских политиков с Владимиром Путиным сохранялись. Наиболее заметными были телефонные разговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом. Единого переговорного процесса между ЕС и Россией после 2022 года не возникло.

В 2025 году дипломатическая ситуация начала меняться после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. США самостоятельно открыли прямой канал переговоров с Москвой, а европейские правительства стали обсуждать, какую роль Европа должна играть в возможном урегулировании. Притом это были прежде всего американо-российские и российско-украинские переговоры, а не переговоры России с ЕС.

В 2026 году внутри Европы начались уже более заметные дискуссии о необходимости восстановить собственный канал связи с Москвой. В мае президент Финляндии заявил, что время для возобновления европейско-российского диалога приближается. Стубб называл две причины: изменение соотношения сил в российско-украинском конфликте и европейский интерес к восстановлению собственного канала общения с Москвой.

Тогда Стубб даже говорил, что он готов представлять ЕС на потенциальных переговорах с Россией, но только после согласования прекращения огня. Затем позиция Стубба стала более конкретной. В июне он заявил, что Европе следует разговаривать непосредственно с Владимиром Путиным, поскольку переговоры США с Россией не дают достаточного результата.