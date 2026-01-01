Российская сторона сообщила о мерах, которые должны увеличить поставки грузинской сельскохозяйственной и винодельческой продукции на российский рынок. По инициативе Тбилиси согласована выдача дополнительных разрешений на автомобильные перевозки.

"Участники приветствовали устойчивую положительную динамику товарооборота и туристического потока, которые выступают в качестве локомотива двусторонних отношений", – отметил замминистра. Он добавил, что обсуждались международная повестка и вопросы региональной безопасности с акцентом на ответственность стран Южного Кавказа и их соседей.

С обеих сторон подтверждена готовность поэтапно восстанавливать контакты в культурно-гуманитарной сфере и укреплять связи между людьми. Галузин поблагодарил белорусскую сторону за организацию встречи.

Переговоры в Минске стали первыми для Галузина и Зурабашвили. Грузинская сторона сообщила, что обсуждались вопросы региональной безопасности и ход международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Российская сторона отметила обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке с акцентом на торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество; достигнуты некоторые практические договоренности.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Минске дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Был достигнут ряд практических договоренностей, сообщили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

История российско-грузинского диалога

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси отсутствуют с сентября 2008 года – Грузия разорвала их после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. С тех пор интересы двух стран представляют специальные секции при посольствах Швейцарии в обеих столицах.

Для поддержания прямых контактов в 2012 году стороны запустили механизм неформальных консультаций, получивший название "Пражский формат". В его рамках регулярно встречались замглавы МИД РФ Григорий Карасин (позднее – сенатор) и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе.

После 2021 года очные встречи в столице Чехии прекратились из-за пандемии и напряженной политической обстановки. Переговоры Галузина и Зурабашвили в Минске стали первым прямым раундом консультаций на новой площадке после многолетнего перерыва.

Текущее состояние отношений России и Грузии

Несмотря на отсутствие дипотношений и разногласия по статусу Абхазии и Южной Осетии, экономические и гуманитарные связи между странами активно развиваются. Россия остается одним из главных торговых партнеров Грузии и ключевым рынком сбыта для грузинского вина, минеральной воды и сельскохозяйственной продукции.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямое авиасообщение, действовавший с 2019 года. После возобновления регулярных рейсов заметно вырос взаимный туристический поток.