Президент РФ Владимир Путин (слева) во время посещения Совместного университета МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института

Путин назвал университет "настоящим флагманом двустороннего сотрудничества в сфере образования". По его словам, за 10 лет учебное заведение стало важной площадкой для подготовки специалистов и совместной исследовательской работы двух стран.

Президент обратил внимание на масштабы вуза: здесь учатся около 5 тыс. студентов, которые осваивают порядка 60 образовательных программ. Преподавание ведется на русском и китайском языках, что позволяет объединять образовательные подходы двух стран и готовить специалистов, ориентированных на международное сотрудничество.

Отдельно российский лидер отметил развитие научных исследований и работу над перспективными технологиями, в том числе искусственным интеллектом. Во время посещения кампуса Путин также осмотрел выставку университетских разработок. Среди представленных проектов были дисплей на квантовых точках и автономный робот с воплощенным искусственным интеллектом, способный выполнять различные манипуляционные операции.

Как развивается совместный университет МГУ и Пекинского политеха

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым совместным российско-китайским вузом. Его официально создали в 2016 году, а обучение студентов началось в 2017-м. Проект объединил образовательные и научные возможности МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института.

Сейчас в вузе работают 10 факультетов, среди которых инженерный, физико-математический, биологический, филологический и факультет вычислительной математики и кибернетики. Также действуют научно-образовательные подразделения, занимающиеся исследованиями в области новых материалов, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Университет стал одним из заметных центров изучения русского языка и российской культуры в Китае. Его работа приобретает особое значение на фоне перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, которые проходят в 2026–2027 годах.

Путин посетил университет после переговоров с Си Цзиньпином

Визит в кампус состоялся после переговоров российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. Встреча в Шэньчжэне стала пятым контактом двух лидеров с начала 2026 года.

На переговорах Путин и Си обсуждали развитие двусторонних отношений, экономическое взаимодействие и международную повестку. Российский президент назвал внешнеполитическую координацию Москвы и Пекина стабильной, а китайский лидер подчеркнул необходимость укреплять сотрудничество и содействовать формированию многополярного мира.