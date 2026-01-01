Пять человек погибли в Севастополе при обезвреживании украинского снаряда

"Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу – очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей", – написал Развожаев в "Максе".

Губернатор назвал имена погибших. Среди них:

капитан внутренней службы Антон Чудаков (начальник отделения);

капитан внутренней службы Александр Панчук (старший инженер);

прапорщик внутренней службы Артем Дуплин (водитель-сапер);

Роман Пилипчук (спасатель-сапер);

охранник объекта Василий Староверов.

Правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших, отметил Развожаев.

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