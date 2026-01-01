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  3. Пять человек погибли в Севастополе при обезвреживании украинского снаряда

Пять человек погибли в Севастополе при обезвреживании украинского снаряда

В числе погибших четверо пиротехников МЧС. Они обследовали территорию после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил в четверг, 13 августа 2026 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Скорая помощь

(Иллюстрация)

©Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

"Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу – очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей", – написал Развожаев в "Максе".

Губернатор назвал имена погибших. Среди них:

  • капитан внутренней службы Антон Чудаков (начальник отделения);
  • капитан внутренней службы Александр Панчук (старший инженер);
  • прапорщик внутренней службы Артем Дуплин (водитель-сапер);
  • Роман Пилипчук (спасатель-сапер);
  • охранник объекта Василий Староверов.

Правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших, отметил Развожаев.

Хронология и последствия ключевых атак ВСУ на Севастополь летом 2026 года

  • 9 июня. Российские военные, мобильные огневые группы и авиация отразили сразу восемь последовательных волн налетов ВСУ. Был сбит 31 беспилотник, зафиксированы точечные повреждения инфраструктуры обломками, обошлось без пострадавших.
  • 24 июня. Две последовательные атаки за утро, в ходе которых сбили 70 БПЛА. Пострадали два мирных жителя (осколочные ранения и баротравма). В Гагаринском и других районах зафиксированы повреждения многоквартирных и частных домов.
  • 1 августа. Ночная массированная атака дронов. Силы ПВО и Черноморского флота уничтожили 20 БПЛА в районах Фиолента, Северной стороны и других частях города. Обломки повредили частные дома и автомобили.
  • 13 августа. Массированная атака повредила ключевые объекты энергосистемы. Севастополь был полностью лишен электричества, вводился особый режим. Электроснабжение восстановили к полудню по временным схемам.

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Метки: Михаил Развожаев МЧС Севастополь Украина
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