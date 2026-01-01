Российские удары заблокировали морские порты Украины

Как сообщает Reuters, в последние месяцы Россия резко увеличила количество и интенсивность ударов беспилотниками по экспортной инфраструктуре в Одесской области, где расположены основные черноморские порты Украины, а также крупные речные порты на Дунае – Рени и Измаил.

По данным мониторинговой службы, в Одесской области в августе было более 300 воздушных тревог, которые длились в общей сложности 238 часов.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 1 сентября 2026 года ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по инфраструктурным объектам в Одессе и Одесской области. Целями атаки стали ТЭЦ и три электроподстанции, обеспечивавшие работу портовой инфраструктуры, а также цех сборки беспилотников. В порту Одессы были поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами. В порту Черноморска ведомство сообщило о поражении двух складов с военно-техническим имуществом.

Помимо этого, в ходе ночного обстрела был поврежден пункт пропуска для паромных перевозок в Орловке на границе с Румынией.

Летом 2026 года российские военные систематически наносят удары по судам и портам Украины. В конце августа ВС РФ нанесли новые удары по портам Большой Одессы, задействованным в интересах ВСУ.