"Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Торецкое и Петровка Донецкой Народной Республики, а вчера, 13 августа текущего года, освобожден населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики", – сообщило Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник за неделю потерял до 1595 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 14 станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Водяное, Ивановка и Щербаковка Харьковской области.

ВСУ потеряли более 1430 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 161 автомобиль, танк и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Юг". Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Более 2405 военных, 25 боевых бронемашин и 87 автомобилей ВСУ потеряли в зоне действий группировки войск "Восток". Военные нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

В зоне действий российской группировки "Запад" потери ВСУ превысили 1500 военнослужащих, а также 16 бронемашин и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

ВСУ потеряли до 220 военных, две боевые бронемашины, 107 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр". Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады морской пехоты.

Кроме того, с 8 по 14 августа Вооруженные силы РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.