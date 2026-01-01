"Мы еще определяемся с главой и составом делегации. Ясно, что на саммите мы будем точно представлены и уровень будет высоким", – подчеркнул дипломат в беседе с "Известиями", о чем сообщает издание во вторник, 24 ноября 2026 года.

По словам представителя МИД, в последнее время контакты Москвы и Вашингтона участились, в том числе на полях крупных международных встреч. Он напомнил, что на площадке недавней встречи лидеров АТЭС состоялись двусторонние переговоры между Россией и США, а также трехсторонние беседы с участием КНР. В этой связи собеседник ожидает продолжения диалога и в привязке к саммиту Группы 20.

Ранее на министерских мероприятиях G20 Россия провела с США двустороннюю "сверку часов" по линиям министерств финансов, экономики, цифрового развития и энергетики, уточнил Бердыев.

Издание также поинтересовалось у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, примет ли участие в саммите глава российского государства. "Решение пока не принято", – заявил официальный представитель Кремля.

Саммит G20 в Майами пройдет 14-15 декабря. О приглашении российского лидера на саммит в Майами стало известно в сентябре 2026 года. В последний раз Владимир Путин лично участвовал в G20 в 2019 году в японской Осаке.

Американская администрация определила три ключевых тематических направления предстоящего саммита: экономическое процветание и дерегулирование, энергетическая безопасность и доступность ресурсов, искусственный интеллект и инновации.